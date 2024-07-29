小孩叫不起來！二伯無奈還原場景　29字內心話掀一票共鳴

記者高語璠／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎結婚後，育有2個寶貝兒子「蔡桃貴」與「蔡波能」，一家4口幸福美滿。不時透過社群分享生活的她，今（29日）吐露叫小孩起來上學的真實心聲，貼文發佈後，引來許多家長共鳴。

▲二伯與蔡阿嘎結婚後，育有2個兒子。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

二伯稍早更新Threads貼文，表示每天叫小孩起床時，叫了好幾次都沒有成功，內心就會暗暗想著：「你不想起來，我才不想起來勒！不然都不要上學啊～反正又不是我要上學。」後面附上一個無所謂的符號，表達內心真實感受，但生氣歸生氣，講完後也只能回頭繼續叫小孩。

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▲二伯分享了叫小孩起床的真實心聲。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

簡短幾句話，讓許多家長感同身受，紛紛寫下自己的心境，「+1都不知道媽媽多想跟著一起賴床啊」、「真的，每天都比小孩晚睡比小孩早起，送完還要去上班，每天都好累」、「最煩的是颱風假＆週休都給我6～7點起床，今天叫不起來還賴床」，甚至有網友分享招數，「早上起床鬧鐘放各世代的超人力霸王主題曲，有些時候可以成功叫醒...哈」。

【二伯全文】

每天早上叫小孩起床上學的時候，都會想：你不想起來 我才不想起來勒！！不然都不要上學啊～反正又不是我要上學。

講講氣話後還是只能繼續叫小孩。