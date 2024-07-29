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現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

記者黃庠棻／台北報導

現象級台劇《零日攻擊》在台北萬安演習（7月23日）當天舉辦前導預告片記者會，長達17分鐘的影片一曝光立刻引起矚目，目前官方兩個版本，短短4天在YouTube點閱破75萬次，引發全網討論持續洗版，甚至還有大陸網友翻牆加入熱議。

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》播出前導片後引起網友熱議。（圖／零日文創提供）

製作人鄭心媚表示「來自各方的意見我都看到了，謝謝大家的討論，代表我們真的有引起台灣社會的共鳴！不管是好的還是壞的評價，我們都接受，讓社會討論並關注，就是我們的初心之一。」她強調「我們不是『預言』戰爭來臨，只是『寓言』可能發生的狀況，希望提醒大家對紅色滲透的警覺，進而阻止真正的戰爭發生！」

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▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》製片人鄭心媚。（圖／零日文創提供）

除了台灣人熱議之外，《零日攻擊》的前導片播出後，也引起外媒關注，，美國之音（VOA）在報導中指出「《零日攻擊》預告台海戰事，刻畫戰前亂象警醒台灣人」；彭博社（Bloomberg News）則「認為《零日攻擊》是一部非常罕見的連續劇，直球對決式地點出大陸入侵台灣後可能會發生的狀況，預告片激發了台灣民眾對襲擊威脅的緊迫感。」面對外媒的報導，鄭心媚回應「許多駐台的外媒大多以為台灣人對戰爭無感，但其實我們只是壓抑與隱藏。」

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》前導片引起外媒關注。（圖／零日文創提供）

《零日攻擊》的討論熱度至今持續延燒，近年來在網路爆紅的復古電影院「萬國戲院」經營者江明赫主動要求播出，在戲院修復工程封館之前，也加入宣傳行列。即日起到8月4日，每天安排至少一次播出，讓粉絲十分期待，紛紛留言「超適合在電影院放」、「在電影院看應該更震撼，不過劇集式的也不錯，平常不上電影院的人也可以看，受眾範圍廣。」

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