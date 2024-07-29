燕麥奶超肥「其實是精緻碳水」！名醫戳破盲點　一看成分38萬人嚇傻

記者田暐瑋／綜合報導

近來植物奶正夯，許多人為了保持完美體態，紛紛轉向熱量較低的燕麥奶，以替換平日的牛奶，但YouTuber名醫蒼藍鴿分享了燕麥奶的冷知識，「燕麥奶其實是精緻碳水飲料」，貼文已有38萬人瀏覽，大批網友相當錯愕，「天呀以後不喝了」、「我才剛寄杯10杯」。

▲蒼藍鴿指出燕麥奶其實是精緻碳水。（圖／翻攝自蒼藍鴿臉書、免費圖庫Pixabay）



台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）28日在Threads上分享燕麥奶的冷知識，直言燕麥奶並非真正的奶，而是一種精緻的碳水化合物飲料，若是在運動前後飲用燕麥奶，並無不妥，但若作為早餐或點心飲用，他委婉表示：「你有更好的選擇。」

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蒼藍鴿的發文讓許多網友嚇壞，「等一下，之前那些說燕麥奶高纖助消化降血脂，是在唬爛的嗎」、「我寄杯10杯了」、「家裡還有一箱的我」、「我都灌了兩罐了才看到」，也有另一派的人表示，「燕麥奶裡面有超多的油脂，為什麼口感可以做到類似像豆漿或者牛奶的口感呢？因為放入大量的油脂」、「以前就想說燕麥是碳水化合物，變液體一樣是碳水化合物啊」貼文已有38萬人瀏覽，引起瘋狂轉發。

▲蒼藍鴿指出燕麥奶其實是精緻碳水。（圖／翻攝自蒼藍鴿Threads）



不過也有網友表示，自己會選喝燕麥奶純粹是因為有乳糖不耐症，或是其他身體問題無法飲用牛奶，「我喝燕麥奶只是因為喝牛奶容易長痘痘，需要替代品」、「但喝這個早上比較不會肚子痛」、「但對牛奶過敏又想喝拿鐵的人我覺得是最好的選擇」、「因為乳糖不耐受、喝豆奶也脹氣，才喝的燕麥奶」。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜曾在個人粉專指出，燕麥奶主要營養成分為碳水化合物，不僅蛋白質含量低於豆漿，鈣含量更遠低於牛奶，且通常含有許多添加物，如結蘭膠、纖維、甚至香料和蔗糖等，除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶。

