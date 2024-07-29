楊丞琳拍廣告曾爆臭臉耍大牌！「3度換大間休息室」　本人怒打臉：抹黑

圖文／鏡週刊

郭書瑤遭爆在拍攝《完全省錢戀愛手冊》時，態度不佳還出現蓋劇本的行為，一度傳出因此被電視台列為拒絕往來戶。藝人一舉一動都備受關注，但若是惹到了工作人員，隨之而來的會是更嚴重的反撲。

楊丞琳2017年拍攝化妝品牌廣告，早上才剛拍完，下午就有工作人員爆料她耍大牌，指她除了擺臭臉外，還三度提出要換更大間休息室的要求，使得廠商跟工作人員一大群都只能擠在小休息室，但楊丞琳回應，該爆料是抹黑。

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▲楊丞琳被爆在拍廣告時要求換大休息室，讓工作人員只能擠在小房間工作。（翻攝自楊丞琳微博）

郭雪芙從出道開始就被稱為假面甜心，2013年她和納豆拍攝廣告，被爆出除了不理納豆的熱情招呼外，還因對方NG，頻頻不耐煩還數秒重來。但郭雪芙則是以大哭回應此事，並說「我算哪根蔥。」

▲郭雪芙被爆和納豆拍廣告時不耐煩還翻白眼。（翻攝自郭雪芙微博）

Angelababy今年拍攝實境節目時被工作人員爆料，說她脾氣大、耍大牌，甚至逼小咖藝人為她擦鞋，但Angelababy不願回應，而她過去就曾有錄節目不願住帳篷而使性子的歷史，遭到網友撻伐。

▲Angelababy已經不只一次有耍大牌的批評。（翻攝自Angelababy微博）



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