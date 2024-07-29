ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊丞琳拍廣告曾爆臭臉耍大牌！「3度換大間休息室」　本人怒打臉：抹黑

藝人一舉一動都備受關注，但若是惹到了工作人員，隨之而來的會是更嚴重的反撲。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

郭書瑤遭爆在拍攝《完全省錢戀愛手冊》時，態度不佳還出現蓋劇本的行為，一度傳出因此被電視台列為拒絕往來戶。藝人一舉一動都備受關注，但若是惹到了工作人員，隨之而來的會是更嚴重的反撲。

楊丞琳2017年拍攝化妝品牌廣告，早上才剛拍完，下午就有工作人員爆料她耍大牌，指她除了擺臭臉外，還三度提出要換更大間休息室的要求，使得廠商跟工作人員一大群都只能擠在小休息室，但楊丞琳回應，該爆料是抹黑。

楊丞琳被爆在拍廣告時要求換大休息室，讓工作人員只能擠在小房間工作。（翻攝自楊丞琳微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊丞琳被爆在拍廣告時要求換大休息室，讓工作人員只能擠在小房間工作。（翻攝自楊丞琳微博）

郭雪芙從出道開始就被稱為假面甜心，2013年她和納豆拍攝廣告，被爆出除了不理納豆的熱情招呼外，還因對方NG，頻頻不耐煩還數秒重來。但郭雪芙則是以大哭回應此事，並說「我算哪根蔥。」

郭雪芙被爆和納豆拍廣告時不耐煩還翻白眼。（翻攝自郭雪芙微博）

▲郭雪芙被爆和納豆拍廣告時不耐煩還翻白眼。（翻攝自郭雪芙微博）

Angelababy今年拍攝實境節目時被工作人員爆料，說她脾氣大、耍大牌，甚至逼小咖藝人為她擦鞋，但Angelababy不願回應，而她過去就曾有錄節目不願住帳篷而使性子的歷史，遭到網友撻伐。

Angelababy已經不只一次有耍大牌的批評。（翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy已經不只一次有耍大牌的批評。（翻攝自Angelababy微博）


更多鏡週刊報導
【獨家】【臭臉顧人怨】合作TVBS不愉快　郭書瑤態度不佳遭封殺
【獨家】【黑料傷形象】惡鄰行徑惹事　郭書瑤敗掉百萬房產廣告
【黑料傷形象】郭書瑤遭控惡鄰繳清管理費　監視器畫面被公開認了「有點怕怕的」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

推薦閱讀

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

柯佳嬿來小巨蛋了！　坤達罕見萬人面前放閃：我今天就會回家❤️

柯佳嬿來小巨蛋了！　坤達罕見萬人面前放閃：我今天就會回家❤️

那英《歌手2024》拿冠軍　甄妮「3個月前就預測」開砲：好意思嗎

那英《歌手2024》拿冠軍　甄妮「3個月前就預測」開砲：好意思嗎

短今買衣服「尺寸太大不能換」！　無奈認了：有時候會糊塗

短今買衣服「尺寸太大不能換」！　無奈認了：有時候會糊塗

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

D槽女神又少1人！　天使萌6月才來台「無預警宣佈明年引退」

D槽女神又少1人！　天使萌6月才來台「無預警宣佈明年引退」

顏佑庭公開第二波婚紗照！　牽手過馬路對望甜喊：老婆大人

顏佑庭公開第二波婚紗照！　牽手過馬路對望甜喊：老婆大人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

柯佳嬿來小巨蛋了！　坤達罕見萬人面前放閃：我今天就會回家❤️

那英《歌手2024》拿冠軍　甄妮「3個月前就預測」開砲：好意思嗎

短今買衣服「尺寸太大不能換」！　無奈認了：有時候會糊塗

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 楊丞琳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 楊丞琳拍廣告曾爆臭臉耍大牌！「3度換大間休息室」　本人怒打臉：抹黑
  2. 于美人遭檢舉開罰！要工讀生簽切結放棄勞健保　1張圖揭慣老闆醜態
  3. Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！
  4. 唐綺陽運勢／金牛桃花運爆棚！雙魚感情「小心被翻舊帳」牡羊防過勞
  5. 郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點
  6. 他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」
  7. 短今買衣服「尺寸太大不能換」！　無奈認了：有時候會糊塗
  8. D槽女神又少1人！　天使萌6月才來台「無預警宣佈明年引退」
  9. 那英《歌手2024》拿冠軍　甄妮「3個月前就預測」開砲：好意思嗎
  10. YTR這群人董仔「搭小黃忘付錢」！　遭司機爆吼愧疚喊：真的不是故意

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366