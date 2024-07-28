潔哥漫畫店工作「太愛乾淨」被開除！　曝老闆理由網傻眼：超瞎

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣近來頻傳食安問題，不僅多家連鎖店出包，名人經營的品牌也因標示問題飽受爭議。而網紅潔哥（李秉潔）28日對此有感而發，透露自己以前打工時，竟因為「愛乾淨」被開除，引網友表示「超瞎」。

▲潔哥28日分享自己以前工作的經歷。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥在社群透露，自己以前曾在複合式漫畫餐飲店工作，由於自己比較愛乾淨，所以每天都會清洗飲料機和鍋碗瓢盆，「因為我自己也會喝飲料跟吃員工餐，所以真的對於乾淨這種事很注意。」然而，她某一天接到開除通知，發現老闆給的理由竟是「每天都洗浪費公司的水」。

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▲潔哥透露自己曾因為愛乾淨，常清洗店內用具而被老闆開除。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥笑說：「不過最大的原因，是因為老闆覺得我長得醜又吵？所以看我不爽。」引網友紛紛留言表示「不是啊，不是本來就該每天洗嗎？商業行號耶」、「這開除理由真的超瞎」、「我當主管好想碰到這種員工」，也有人笑說：「我覺得是老闆娘看潔哥不爽。」

【潔哥全文】

說的最近一堆食安問題

以前在漫畫王工作

我是那種比較愛乾淨的人

每天都會洗飲料機跟洗飯鍋有的沒有的

因為我自己也會喝飲料跟吃員工餐

所以真的對於乾淨這種事很注意

然後有一天我被fire

理由是每天都洗浪費公司的水

不過最大的原因是因為老闆覺得我長的（得）醜又吵（？

所以看我不爽