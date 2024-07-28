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曾打算租房一輩子！53歲馬力歐積蓄全投入買房　爆老婆看一次就下斡旋

記者孟育民／台北報導

53歲男星馬力歐2017年結婚，婚後育有一女，2020年以《國際橋牌社》拿下金鐘男配角，時常會上綜藝節目分享日常。他日前終於脫離32年租房生活，將存款6、7百萬全部投入，在原本租屋處附近文山區買下房子，房子總價大約1480萬，他錄製《運命好好玩》聊起波折，坦言原本是打算一輩子租房，「因為我覺得我那麼晚還要打拼20、30年很累。」

▲▼馬力歐買房。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲馬力歐坦言原本不打算買房。（圖／翻攝自命運好好玩）

馬力歐認為自己會比老婆小孩早走，所以有想在高雄置產，相較高雄的房價也比台北便宜，如果有一天怎麼了，至少還有一個不動產，最後被家中長輩勸退，「後來我們家就覺得不好，你的第一個房子要買來自己住，怎麼會在台北付租金、高雄付貸款，如果租不出去不就兩邊都在燒。」最後他將手上股票清掉，加上現有的現金，為了一家人，計劃買下自己的首間房子。

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▲▼馬力歐買房。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲馬力歐日前還拍開箱影片，終於擺脫無殼蝸牛的行列。（圖／翻攝自臉書）

但買房過程一波三折，原先要買的房子，突然被房仲告知賣掉了，馬力歐說：「我們大概看了四次，又找了仲介，準備要再去的時候，房仲跟我講不用了，剛剛已經成交了，我老婆有點小小崩潰了，她第二天早上還哭，因為要找到蠻喜歡的物件不容易。」所幸過了一個禮拜，又遇到一間房，這次馬力歐老婆只看了一次就決定買下，當時馬力歐還在拍戲，突然收到老婆簡訊說：「 我要下斡旋了。」他當下雖然嚇了一跳，但很相信老婆，於是花下1480萬買下文山區一樓40年的老房子，房子大約28坪，「我這個房子買了就是給老婆跟孩子，我第一次進去那個房子是我已經聯絡好設計師，我們一起進去看。」

▲▼馬力歐買房。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲馬力歐爆老婆看一次就決定買了。（圖／翻攝自命運好好玩）

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馬力歐, 買房, 房地產

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