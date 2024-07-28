記者潘慧中／綜合報導

受到凱米颱風影響，華航CI-153班機原定25日下午飛抵桃園機場，後來延誤至26日凌晨2時抵達，又因讓旅客等行李逾3小時，當場引爆眾怒，發生地勤人員下跪事件。對此，網紅T妹有感而發地說：「有沒有發現台灣人很不愛等待，卻很愛排隊？！」

▲T妹發表個人看法。（圖／翻攝自Instagram／tiffanychen22）



T妹28日在社群網站指出，台灣人對於等待和排隊有著矛盾的態度。她認為許多台灣人不愛等待，常因等候時間過長而對店家給予差評，但店家也無奈表示需要作業時間。對應此次的華航事件，她覺得乘客可以寫信投訴服務不佳，但無法理解要求賠償的部分，「颱風天延誤很正常⋯全球航空都沒有所謂的天災額外賠償，到底高喊什麼賠償？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲T妹搭機經驗豐富。（圖／翻攝自Instagram／tiffanychen22）



相較於有些台灣人只要遇到免費、打折活動，排隊3小時都願意的舉動，T妹覺得很矛盾，「真是一個有趣的民族。」

▲桃勤日前行李作業延誤，導致旅客氣炸，華航地勤還因此下跪道歉。（圖／旅客授權）



另一方面，看到地勤用下跪回應顧客的不滿，T妹心情很複雜，「可憐這種古代傳下來的奴性文化」，她認為應該要教導下一代更多抗壓方式來替代下跪，「想想台灣20年前的服務業，再想想現在⋯其實進步很大了！而且台灣真的很難找到勞工，許多人都跑海外高薪的國家，服務人員算我們的國寶之一，應該好好被善待。」

T妹IG全文：

有沒有發現 台灣人很不愛等待，卻很愛排隊？！

好比常常會遇到店家抱怨，通常那些給一顆星的來時都氣噗噗責怪怎麼還要等？

但店家都無奈的表示需要作業時間。

許多國人個性很急、很趕、車子也是⋯ 整天跟行人輸贏的，我都怕自己不小心跌倒被輸贏的車壓過、各個趕死隊，好比華航事件行李等個一個鐘頭，就發文說自己是當事人，因為等一個人鐘頭沒有通知為什麼延誤，所以才發火⋯⋯

但我相信當你們找地勤人員時，對方肯定有道歉表示不好意思，颱風原因⋯

問題是無限上崗，放大自己的等待時間。

你可以寫信投訴，表示服務不佳等都可以⋯

但賠償？！才一個鐘頭而已，你們是很少坐飛機嗎？T妹常遇到一個時段班機多等待超過半鐘頭的，況且颱風天延誤很正常⋯ 全球航空都沒有所謂的天災額外賠償，到底高喊什麼賠償？如果延誤到你需要過夜，有些航空會提供住宿或餐卷，但一個鐘頭⋯⋯ 我笑了！時間是有多寶貴？

而台灣人愛排隊已成全球聞名，只要遇到免費、打折、飢餓行銷，排三個鐘頭都願意等！還常因為搶不到而大打出手。

這就矛盾了！平常都在敢死隊的族群，反而又很愛因為特定喜好非常愛浪費時間。

真是一個有趣的民族。

當然各國都有不理性的族群，記得美國曾經也有一群黑人在罵地勤延誤，結果航警過來口頭勸說驅趕無效，不理智的人被航警直接壓制，甚至補幾拳上銬帶走⋯ 大家才乖乖變文明。

社會上對不理性的人，確實需要是這樣！

這次事件有當事人表示⋯ 又沒有要你地勤跪，先跪贏而得大眾同情。

當一個人被多人連續砲轟時，會不理性的情緒崩潰而跪下肯定可以理解的。

你們依然糾結在「華航讓我等一個鐘頭未告知」

我已經說可以客訴，但你們都用情緒表達。

確實在許多國家，店家很愛報警趕走不理性的客戶，你跟他們講再多沒用，公司應該給予員工訓練、個性硬一點。

我曾經在澳洲有人威脅我未拿到錢不離開我的店，我就直接叫警察。

很多國家警察是柔性，但澳洲警察很強硬。

沒有誰可以無限放大自己的情緒，阻止店家正常運作，就算你坐在那不走沒有罵我，店家確實可以不歡迎任何客人。

當時警察告知他有司法途徑可以走，並威脅再不離開把你關進籠子！！

但國情不同⋯ 店家如果強硬在台灣上了新聞，肯定被網爆掃一顆星，表示玻璃心就不要開業！！

你看⋯ T妹多了解不同國情人民的反應。（笑

坦白說 許多人會用下跪處理請求，卑微也不見得得到同情、可能還會被無限上崗，我反而可憐這種古代傳下來的奴性文化。

在我們很重視學分的國家，確實還是要教導下一代，抗壓與情緒處理⋯ 多點口才訓練、人際關係訓練代替崩潰下跪。

想想看⋯ 台灣二十年前的服務業，再想想現在⋯ 其實進步很大了！而且台灣真的很難找到勞工，許多人都跑海外高薪的國家，服務人員算我們的國寶之一，應該好好被善待。