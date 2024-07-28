日女偶像「手滑男友親密照」出事了　公司震怒：每晚回報一個人睡

記者吳睿慈／綜合報導

日本8人女團KATACOTO * BANK於2021年成軍，團體正處於上升期，成員東條百百花（Tojo Momoka）卻在26日手滑男友照，她與男友慶生的甜蜜約會畫面全部曝光，看得歌迷心碎不已，照片引起瘋傳。針對她的手滑行為，公司27日發布處罰條款，要求她「每天睡前回報晚安照」，試圖挽回粉絲的心。

▲東條百百花手滑男友親密照。（圖／翻攝自推特）

KATACOTO * BANK成軍以來經過多位成員汰換，東條百百花（Tojo Momoka）6月才加入團體，怎料，26日就在官方帳號手滑上傳與男友的親密照，小倆口慶祝20歲生日，她倚靠在男友身邊，甜蜜寫下「Thank you」，照片曝光後，令粉絲看得又傻眼又崩潰。

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▲公司要求東條百百花每晚PO一個人睡覺的照片。（圖／翻攝自推特）



東條百百花手滑出事，公司祭出緊急手段，27日公告坦承男方確實是東條百百花男友，但已經要求她與男友保持距離，並斥責東條百百花欠缺偶像自覺心，處罰她從今起一年內每晚都要PO出晚安照，證明她是一個人睡覺。

▲東條百百花自27日起與粉絲道晚安。（圖／翻攝自推特）



公司禁令下達後，東條百百花果然乖乖照做，27日晚間約莫11點左右，在官方推特上傳一張個人自拍照，並寫著「晚安，明天我也會加油的」。