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小孟老師／7月30日星座運勢　水瓶活用時間管理「金牛升職」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：喜歡改變困難
感情：留住感動回憶
財運：活用時間價值
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：天蠍

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雙子座

工作：不怕困難挑戰
感情：認識出色對象
財運：財運名利雙收
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手

天秤座

工作：從中脫穎而出
感情：親密互動增加
財運：財富充裕幸福
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：積極提升技能
感情：珍視眼前愛人
財運：穩妥投資理財
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子

金牛座

工作：自然成功結緣
感情：出色言談舉止
財運：職位升財富增
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

處女座

工作：順利擺脫混亂
感情：同心協力雙贏
財運：穩健投資財富
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：逆轉負面形象
感情：適合多元表白
財運：學習理財知識
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：水瓶

天蠍座

工作：懂得控制局面
感情：愛人熱情擁抱
財運：多種收入來源
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：處女

雙魚座

工作：職場領導有方
感情：有利勇敢示愛
財運：財富不斷增值
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：解決棘手問題
感情：充滿陽光歡笑
財運：活用理財技巧
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛

獅子座

工作：排除一切誤會
感情：伴侶心有靈悉
財運：投資財富大賺
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：魔羯

射手座

工作：進修補充技能
感情：規劃婚後生活
財運：投資大賺一筆
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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