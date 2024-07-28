謝欣穎吐真心話「世上沒有完美情人」　林柏宏自爆脾氣差：會摔門

記者蕭采薇／專訪

林柏宏繼《怪胎》之後再次聯手謝欣穎，兩人在《愛的噩夢》更獻出激情床戲。不過林柏宏這次一男周旋在三女間，還有個控制狂的正宮女友項婕如，但他透露，自己私下才是那個情緒不穩定的人，常常自己就陷入焦慮之中，反而忽略要和身邊人好好相處。

▲林柏宏、謝欣穎繼《怪胎》之後，再次於《愛的噩夢》合作。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏、謝欣穎接受《ETtoday星光雲》專訪，謝欣穎笑說，她是在與另一半遇到不快時，會想要「把架吵出來」的人，很容易被情緒給控制，她也半開玩笑的撒嬌說，總是希望自己是吵贏的人，「因為吵輸很沒有面子欸！」

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常常被演藝圈好友稱讚暖男的林柏宏，卻透露雖然隨著年紀增長，情緒比較能穩定，但對身邊最親近的人，還是忍不住講話語氣很差，流露出不耐煩的情緒。他舉例：「像我對我媽講話語氣就滿兇的，會大聲說話，也曾經摔門。」

▲林柏宏坦言，自己脾氣不算好，這幾年有朝著情緒穩定努力。（圖／記者李毓康攝）

他自嘲：「這種事在戲劇上很好看，但現實中我現在發現自己快要到濃烈情緒時，會趕快先離開現場。」就是不希望被情緒帶著走。林柏宏坦言，自己個性比較急，常常想趕快完成事情，卻沒顧慮到要讓旁人覺得舒服。

林柏宏舉例：「像朋友來我家吃飯，我可能就自己忙東忙西，擔心是沒事有沒麼東西沒準備到，導致根本沒辦法坐下來好好吃飯。如果有不順還會開始氣自己，但後來想想，我明明是招待朋友，這樣卻讓對方感到很有壓力。」這場景聽來很像《腦筋急轉彎2》被阿焦控制住的情境，林柏宏笑說：「我會盡力讓我的主控台有空位，這樣我才能慢下來。」

▲林柏宏、謝欣穎在《愛的噩夢》更獻出激情床戲。（圖／記者李毓康攝）

訪問前不久，謝欣穎男友王柏傑發生酒駕事故，她事後曾在受訪時現身還原事件表示：「他當天沒有喝酒，真的是代謝的問題。」專訪時聊起片中的恐怖情人，謝欣穎則表示：「每個角色（人）都是這樣，有迷人的地方、也有他的缺陷。學習包容每個人，沒有完美的人，當然也沒有完美的情人。」《愛的噩夢》全台上映中。

▲謝欣穎認為「世上沒有完美的人，當然也沒有完美的情人。」（圖／記者李毓康攝）