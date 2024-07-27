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峮峮辣露深溝親曝「減肉不減胸」秘訣　讚新女神一粒：偷看很厲害

記者蕭采薇／台北報導

中信兄弟啦啦隊女神「峮峮」吳函峮，這幾年跨足演藝圈有成，今年也正式接下內衣代言。27日記者會上她辣露事業線，展現34E好身材。峮峮也透露，為了拍攝廣告有身材管理，「我這一年都會很瘦。」不過畢竟是內衣代言人，她也遍尋「減肉不減胸」的方法，靠吃膠原蛋白和起司維持QQ美胸。

▲峮峮代言內衣。（圖／記者蕭采薇攝）

▲峮峮成為內衣品牌代言人。（圖／記者蕭采薇攝）

峮峮去年有接到內衣活動，今年則升級成為另一個內衣品牌代言人。她坦言需要做一點心理建設，是先有被經紀人告知拍攝現場要穿內衣褲跑來跑去，也會有很多工作人員，包括異性。峮峮直呼很害羞，「有告訴自己要少吃一點，因為代言是不同季節，拍攝期很長，1、2個月就要拍一次，我今年應該整年都會很瘦。」

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▲峮峮代言內衣。（圖／記者蕭采薇攝）

▲峮峮成為內衣品牌代言人，為此特別體重管理。（圖／記者蕭采薇攝）

她因為有運動習慣，所以平常不會忌口，但會注意晚餐不要吃太油膩。同時也多吃膠原蛋白、豆類和起司，希望做到「減肉不減胸」。如今真的有不錯的成效，「我們每一年都會量身製作制服，都有做紀錄，今年有少了很多公分數。」更自爆：「我有一年不知道發生什麼事，褲子要穿到L號。」

▲峮峮代言內衣。（圖／記者蕭采薇攝）

▲峮峮研究「減肉不減胸」的方法。（圖／記者蕭采薇攝）

日前中職明星賽集結6隊「啦啦隊女神」，峮峮笑說，當天也是第一次見到台鋼「Wing Stars」人氣成員一粒（趙宜莉），發現她們可能是因為第一次參加，練習很認真。峮峮說：「我剛好站在她（一粒）旁邊，她很厲害，偷看的樣子有練過，不會輕易被發現。」

 

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