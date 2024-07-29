小孟老師／7月29日星座運勢　周一看幸運色穿衣

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：正確合理判斷
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：懂得利用資源
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
幸運色：灰色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：職場效益提升
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【土象星座】
工作：學習效力提高
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：化解嚴重衝突
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：友善對待同事
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：貴人出面幫忙
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：多閱讀有收穫
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：做好市場調查
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
【火象星座】
工作：信念帶動效益
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：不急躁有進展
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：盡力做到最好
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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