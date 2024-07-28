ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／7月28日星座運勢　天秤「戀愛靠朋友」…魔羯存款數字↑↑↑

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：具備專注目光
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資收益喜人
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：遠離小人糾纏
感情：把握當下氣氛
財運：賺得盆滿缽滿
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：牡羊

天秤座

工作：工作氣氛愉快
感情：朋友介紹愛情
財運：意外收入驚喜
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：工作效率提高
感情：親密溫馨甜蜜
財運：財富持續增長
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚

金牛座

工作：能力備受依靠
感情：可以多交朋友
財運：控制投資金額
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：獅子

處女座

工作：平靜處理急事
感情：溫暖熱情擁抱
財運：享受物質生活
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：有利出差旅行
感情：喜歡相親對象
財運：財源收穫豐厚
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：水瓶

天蠍座

工作：客戶溝通順暢
感情：感情穩定愉悅
財運：支出精打細算
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：處女

雙魚座

工作：希望帶領夢想
感情：邀約朋友晚餐
財運：財富不斷湧來
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：事業領導有方
感情：充滿激情火熱
財運：避免高估價值
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天秤

獅子座

工作：對產品有信心
感情：獲得女性貴人
財運：財富不斷增長
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：射手

射手座

工作：自制能力不錯
感情：擦出愛情火花
財運：財富理財有方
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

富邦啦啦隊1天爆2騷擾！　東東拍照被「伸手摟腰」怒：能安分一點嗎

富邦啦啦隊1天爆2騷擾！　東東拍照被「伸手摟腰」怒：能安分一點嗎

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

王嘉爾被酸「賣貨心急很難看」　正面槓上網友回嗆：別搞了

王嘉爾被酸「賣貨心急很難看」　正面槓上網友回嗆：別搞了

洪榮宏受不了了！當眾「轟張秀卿下台」　她反擊：心機好重

洪榮宏受不了了！當眾「轟張秀卿下台」　她反擊：心機好重

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy終於圓夢...他哭了：本來不想唱這首歌

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy終於圓夢...他哭了：本來不想唱這首歌

愛莉莎莎團購10天賺2800萬！　「教戰高銷量3大Tips」：跟創造爭議無關

愛莉莎莎團購10天賺2800萬！　「教戰高銷量3大Tips」：跟創造爭議無關

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

富邦啦啦隊1天爆2騷擾！　東東拍照被「伸手摟腰」怒：能安分一點嗎

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

劉亞仁爆性侵「同時3男在場」！　30歲受害男控：把重要部位放入我身體

王嘉爾被酸「賣貨心急很難看」　正面槓上網友回嗆：別搞了

洪榮宏受不了了！當眾「轟張秀卿下台」　她反擊：心機好重

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 防彈V當兵仍關注奧運！「2限動3細節」獲讚甜又暖　韓桌球國手也感動
  2. 小吳紀卜心道歉還是被罵！「全因說錯1句話」　她開砲：怎麼還好意思
  3. YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應
  4. 鼓鼓幫大元吹頭髮！　下秒「暴力式撥弄」她翻白眼：必須讓大家知道
  5. 小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫
  6. 具荷拉案再挖2疑點「不是一般小偷」！　刑警公開犯人3特徵：恐有共犯
  7. 新生代韓團首度訪台吃爆美食！UP10TION善燏驚喜現身　台下嚇歪了
  8. 謝欣穎吐真心話「世上沒有完美情人」　林柏宏自爆脾氣差：會摔門
  9. 收銀員拿平板追劇！陸男星鄧為拍《長相思》漲300萬粉
  10. 網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366