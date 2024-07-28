小孟老師／7月28日星座運勢　天秤「戀愛靠朋友」…魔羯存款數字↑↑↑

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：具備專注目光

感情：真摯相伴陪伴

財運：投資收益喜人

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

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雙子座

工作：遠離小人糾纏

感情：把握當下氣氛

財運：賺得盆滿缽滿

幸運色：玫瑰色

貴人：處女

小人：牡羊

天秤座

工作：工作氣氛愉快

感情：朋友介紹愛情

財運：意外收入驚喜

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：工作效率提高

感情：親密溫馨甜蜜

財運：財富持續增長

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：雙魚

金牛座



工作：能力備受依靠

感情：可以多交朋友

財運：控制投資金額

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

處女座

工作：平靜處理急事

感情：溫暖熱情擁抱

財運：享受物質生活

幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：有利出差旅行

感情：喜歡相親對象

財運：財源收穫豐厚

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：水瓶

天蠍座

工作：客戶溝通順暢

感情：感情穩定愉悅

財運：支出精打細算

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：處女

雙魚座

工作：希望帶領夢想

感情：邀約朋友晚餐

財運：財富不斷湧來

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：事業領導有方

感情：充滿激情火熱

財運：避免高估價值

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：天秤

獅子座

工作：對產品有信心

感情：獲得女性貴人

財運：財富不斷增長

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：射手

射手座

工作：自制能力不錯

感情：擦出愛情火花

財運：財富理財有方

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。