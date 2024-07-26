依依離婚後沒人敢追！列「理想對象2條件」強調：不用幫我養小孩

記者劉宛欣／綜合報導

「最美雙胞胎」的依依去（2023年）年12月證實離婚，跟前夫史丹利和平簽字，結束將近10年的婚姻。投入新生活的她，近日在《11點熱吵店》上吐露煩惱，直言許多男性因為她有3個小孩而不敢追求她，她為此公開澄清「不用幫我養小孩」，有過一次婚姻後，現在談戀愛只追求快樂，條件只有「長得帥、有點肌肉」即可。

▲依依透露很多男性知道她有三個孩子就不敢追求。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

依依在節目上透露，很多對她有興趣的男性，上網一看就會發現她有三個小孩，因而打退堂鼓，她無奈表示「我也不好跟每個人剛接觸，就跟他說你不用擔心、不用幫我養小孩」，她也提到目前主要照顧者是前夫，另外，也有人會因為依依前夫的經濟條件很好，而擔心自己不符合依依的條件，認為依依吃不了苦。

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▲依依澄清不需要男朋友幫忙養小孩。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

主持人Melody也附和「我們現在到了中年還追求什麼？真的就開心就好」，依依透露自己會在聊天過程中，暗示自己娘家房子也很小，但還是會有一些男性會覺得要給她一個家，擔心被嫌幼稚、沒有事業，讓她無奈道「他們想太多了，我們這種有過家庭的，其實現在只想談談戀愛開心，不需要有那些壓力」，只要有上進心，會打理自己、樂觀的對象，大她或是小她10歲的範圍都能接受。

依依甚至透露自己離婚後價值觀發生變化，開始能接受開放式關係，但她也解釋「我沒有要徵X友」，是因為過去婚姻期間為了避嫌，從未跟任何男性有過半句私聊，做到潔癖的等級，現在恢復單身，已經有過家庭，現在談戀愛就不追求要有家的感覺，對象不需要是一個適合組成家庭的人，最後再次強調，開放性關係是道德上已經能接受，但因為衛生習慣的關係，自己還不敢實行。