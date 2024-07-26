劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝劉亞仁2023年爆出非法使用8種藥物，事業跌落谷底，染毒案日前剛遭檢方求刑4年，案件仍在審理中。他26日一早卻被韓媒爆料涉嫌性侵30歲男子，對方指稱在睡夢中被他硬上，對此，公司稍早出面駁斥「不是事實」。只是捲入性侵案，他過往IG貼過的照片也引此惹議，幾張照片被指為性暗示感強烈，令韓網直呼「想封鎖了」。

▲劉亞仁26日爆出性侵30歲男子，但公司否認，IG舊照遭網友炎上惹議。（圖／翻攝自theqoo）



劉亞仁26日遭曝光捲入性侵案，他被控在7月14日於龍山區某公寓對熟睡中的30歲男子性侵，男方醒來發現自己已遭硬上，立刻向警方報案，警方現已經立案調查，目前還沒傳喚劉亞仁到案說明，但紛爭鬧到社會版面，全韓都知道他除了染毒，如今還牽扯上性侵，對此，公司出面駁斥「不是事實」，請求大家對其私生活不要亂猜測。

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▲▼劉亞仁IG舊照惹議。（圖／翻攝自theqoo）



性侵疑雲還待釐清，劉亞仁的名聲已經二度遭到重創，就連韓網輿論都開始燒，網友於26日在論壇theqoo發布一則討論文，並以「奇特的劉亞仁IG」，照片裡包含劉亞仁只穿四角內褲躺在地上朝上方的照片，裸著上半身的照片，以及意義不明的擺盤照，被指為性暗示強烈，掀起韓網一陣負面聲浪討論。

劉亞仁2023年爆出非法使用8種藥物，演藝事業重創，本月24日剛被檢察機關求刑4年有期徒刑。檢察官在本案審理時強調，劉亞仁利用社會影響力試圖封口，並讓友人逃往海外，藐視韓國的司法系統，其犯罪情節極其惡劣，在結案公判中，檢察官再次強調了量刑的必要性，全案仍在審理中。