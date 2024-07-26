《超人》女工作人員片場舉槍輕生！陳屍車內被發現…導演宣布停工

記者陳芊秀／綜合報導

美國超級英雄電影《超人》拍攝片場發生輕生事件！位於亞特蘭大的片場Trilith Studios，有《超人》的女性工作人員於美國時間24日舉槍自殺，陳屍在停車場的車子內。

▲電影《超人》拍攝片場發生女工作人員輕生事件。（圖／翻攝自IG、資料示意圖）

綜合外電報導，據警方表示，24日早上接獲報案趕到片場，並且在停車場的車內發現遺體，死者是一名女性卡車司機，死因是開槍自盡，現場證據沒有可疑他殺痕跡，目前調查與片場正在進行的項目無關。

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Trilith Studios片場目前除了正在拍攝《超人》，附近野在拍攝約翰希南主演的《和平使者》第2季。兩部皆是DC Studios的作品。

▲拍攝《超人》的Trilith Studios片場停車場，發現有女性陳屍車內。（圖／翻攝自Trilith Studios官網）

此外，事發時間正值夜間，當時沒有電影拍攝。知情人士透漏，當工作人員得知此事件後，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）召集所有人，告知大家如果需要會有心理輔導員提供協助，並宣布當天的拍攝停止，所有人可以回家。現在電影已經恢復拍攝。

▲導演《超人》詹姆斯岡恩得知片場發生輕生事件，召集所有人停工，目前已經恢復拍攝。（圖／翻攝自IG）

《超人》電影其實即將殺青，由大衛科倫斯韋飾演新版「超人」，瑞秋布羅斯納安飾演超人女友「露易絲蓮恩」，電影自2月份開拍，預計2025年7月11日上映。

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