樂天桃猿電競主題趴　岱縈、Dora、梔梔竟都是電玩咖

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿於9月7以及8日，舉辦大受好評的電競主題趴，今年攜手電競領導品牌AMD與ROG玩家共和國，結合全猿主場與電玩遊戲，帶給10號隊友前所未有的體驗。聊起電玩遊戲，「樂天女孩」Dora話匣子停不下來，岱縈會玩傳説對決，而梔梔則笑說，平常會玩跑跑卡丁車。

▲岱縈原來也是遊戲咖。（圖／樂天桃猿提供）



7日樂天桃猿開球嘉賓特別邀請在桃園土生土長的知名超人氣電玩實況主，同時也長期參與各大電競賽的小熊Yuniko，蒞臨全猿主場為電競趴揭開序幕。雖然下午天空不作美下起大雨，但好在雨很快就停，僅造成開賽時間延後，活動照常舉行。



▲Dora常上網咖。（圖／樂天桃猿提供）

聊起電玩遊戲，「樂天女孩」Dora很有心得，她平常最喜歡玩《英雄聯盟》、手機版的《傳說對決》和Switch。回憶起當初為什麼會開始玩LOL？Dora表示，她的學生時期男友對LOL非常著迷，經常玩到忽略她，讓她叫喊都無法引起他的注意。Dora心想，如果這款遊戲能讓她覺得有趣，她可能會被說服。果然，Dora一玩就愛上，甚至玩得比男友還要瘋狂。從學生時期至今，她仍然持續投入遊戲，經常會「包夜包」，與五位好友一起到網咖挑戰。

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▲梔梔。（圖／樂天桃猿提供）



至於岱縈的遊戲歷程，她透露曾經因為上節目需要玩《傳說對決》，因此事先做了功課和練習，結果就一直玩到現在了，幾乎每天睡前都會玩一兩場來放鬆心情。岱縈也笑說，自己個性溫和，但有時候玩到激動時會氣噗噗，「會罵些有的沒的，比如說被殺很多次的時候哈哈。」而梔梔認為，玩遊戲是平常的舒壓之道，朋友揪團就會一起玩，但功力似乎一般般，「一直很想贏，但贏不了。」



被問到如果可以跟一位名人連線，最想和誰對戰交手？三人答案都不一樣，Dora說，會想跟王一博連線對戰，他情緒很多，很好笑。梔梔說，最想跟蔡依林一起玩，因為很喜歡她，加上她大笑的時候很療癒，幻想一起玩遊戲時應該會很有效果。岱縈則說，想跟有號稱「夸克神」的Kid哥同一組，「不然我會被抓爆，因為我都玩法師、射手，直接無法發育哈哈，他也很carry隊友，很暖。」