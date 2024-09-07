ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天桃猿電競主題趴　岱縈、Dora、梔梔竟都是電玩咖

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿於9月7以及8日，舉辦大受好評的電競主題趴，今年攜手電競領導品牌AMD與ROG玩家共和國，結合全猿主場與電玩遊戲，帶給10號隊友前所未有的體驗。聊起電玩遊戲，「樂天女孩」Dora話匣子停不下來，岱縈會玩傳説對決，而梔梔則笑說，平常會玩跑跑卡丁車。

▲岱縈原來也是遊戲咖。（圖／樂天桃猿提供）

▲岱縈原來也是遊戲咖。（圖／樂天桃猿提供）

7日樂天桃猿開球嘉賓特別邀請在桃園土生土長的知名超人氣電玩實況主，同時也長期參與各大電競賽的小熊Yuniko，蒞臨全猿主場為電競趴揭開序幕。雖然下午天空不作美下起大雨，但好在雨很快就停，僅造成開賽時間延後，活動照常舉行。
▲岱縈原來也是遊戲咖。（圖／樂天桃猿提供）

▲Dora常上網咖。（圖／樂天桃猿提供）
聊起電玩遊戲，「樂天女孩」Dora很有心得，她平常最喜歡玩《英雄聯盟》、手機版的《傳說對決》和Switch。回憶起當初為什麼會開始玩LOL？Dora表示，她的學生時期男友對LOL非常著迷，經常玩到忽略她，讓她叫喊都無法引起他的注意。Dora心想，如果這款遊戲能讓她覺得有趣，她可能會被說服。果然，Dora一玩就愛上，甚至玩得比男友還要瘋狂。從學生時期至今，她仍然持續投入遊戲，經常會「包夜包」，與五位好友一起到網咖挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲岱縈原來也是遊戲咖。（圖／樂天桃猿提供）

▲梔梔。（圖／樂天桃猿提供）

至於岱縈的遊戲歷程，她透露曾經因為上節目需要玩《傳說對決》，因此事先做了功課和練習，結果就一直玩到現在了，幾乎每天睡前都會玩一兩場來放鬆心情。岱縈也笑說，自己個性溫和，但有時候玩到激動時會氣噗噗，「會罵些有的沒的，比如說被殺很多次的時候哈哈。」而梔梔認為，玩遊戲是平常的舒壓之道，朋友揪團就會一起玩，但功力似乎一般般，「一直很想贏，但贏不了。」

被問到如果可以跟一位名人連線，最想和誰對戰交手？三人答案都不一樣，Dora說，會想跟王一博連線對戰，他情緒很多，很好笑。梔梔說，最想跟蔡依林一起玩，因為很喜歡她，加上她大笑的時候很療癒，幻想一起玩遊戲時應該會很有效果。岱縈則說，想跟有號稱「夸克神」的Kid哥同一組，「不然我會被抓爆，因為我都玩法師、射手，直接無法發育哈哈，他也很carry隊友，很暖。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

岱縈, Dora, 梔梔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣
  2. 當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播
  3. 河智苑太敬業拍戲曾「頸椎骨折」差點喪命！　親吐真實恐怖經歷
  4. 趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你
  5. 樂天桃猿電競主題趴　岱縈、Dora、梔梔竟都是電玩咖
  6. 5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」
  7. Bruno Mars飆中文！嘴甜喊：寶貝我好想你　獨寵台粉新歌全球首唱
  8. 周揚青「貼身親密熱舞」小7歲鮮肉歌手！影片曝光　她讚：最帥的哥
  9. 六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛
  10. 王淨「三度哽咽」感動致謝粉絲　《鬼才之道》征服多倫多國際影展

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366