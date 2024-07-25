記者吳睿慈／綜合報導

凱米颱風侵台，全台被風雨籠罩，不巧的是，韓星薛仁雅恰好來台出席時尚活動，這是她首度在台有公開活動，只是受到颱風影響，活動改為非公開形式，她依舊很暖心，在IG與粉絲分享抵台近況，並錄下飯店裡強風實況，溫暖叮嚀：「颱風越來越強，大家都還好嗎？」希望粉絲安全。

▲《社內相親》薛仁雅人在台灣，錄下飯店驚人強風，關心粉絲「大家還好嗎？」（圖／翻攝自薛仁雅IG）



薛仁雅2022年參演《社內相親》人氣爆漲，她近日受邀品牌來台，原預計25日要在高雄出席公開活動，24日上午從仁川機場飛往高雄小港機場，雖然遇到強風暴雨，但她看到大批粉絲在高雄機場等待，展現最佳親和力，為在場粉絲簽名，並同步在IG報平安，用英文寫下「希望每個人都安全」。

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在台灣度過難忘的颱風夜，薛仁雅25日更貼出一段飯店風雨交加的影片，關心著粉絲的狀況，「颱風越來越強，大家還好嗎？我很想念你們，但也希望你們都安全。」身處異鄉，她不忘關心著台灣粉絲。

▲▼韓星薛仁雅訪台，抵達高雄時幫粉絲簽名。（圖／民眾提供）



薛仁雅參演人氣戲劇《哲仁王后》、《社內相親》打開高知名度，她24日相當敬業，不畏風雨飛來台灣，此趟為了 品牌而來，現身仁川機場時，還不忘把高高高舉在胸前，與工作人員及攝影記者有說有笑，親切度滿分非常圈粉。