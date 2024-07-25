蔡小虎喊話「婚禮」要辦在攝影棚！　突有感而發哽咽：愛一個人會到老

記者孟育民／台北報導

應觀眾熱情敲碗，中視《綜藝一級棒》邀來蔡小虎與龍千玉這對螢幕CP合體，主持人康康也說：「觀眾點名，說《一級棒》已經播出超過一個月，怎麼還沒看到蔡小虎跟龍千玉。」蔡小虎也坦言，「以經很久沒有上節目，也很久沒在螢幕露面。」和龍千玉是萬年螢幕CP，一出場兩人就合唱〈烏龍茶〉一曲，外加日文版，輕快的節奏讓眾人忘情跟著搖擺，訪問時兩人說這回先「唱唱歌」，下回「結婚典禮」再來節目舉辦，康康一聽打趣預約第三回：「那再下一次就是洞房了。」幽默話語把蔡小虎給逗樂。

▲《綜藝一級棒》邀來蔡小虎和龍千玉。（圖／中視提供）

而蔡小虎不僅記得每位主持群的名字，錄前聊天時，他還知道誰是歌唱比賽出身，甚至說出是第幾名，這讓康康有點吃味，「我對小虎哥又愛又恨，因為我曾參加歌唱比賽，卻得到最後一名，評審就是蔡小虎，當時他說我選歌選錯了。」龍千玉則笑稱兩人是「仇人見面分外眼紅」。

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▲▼蔡小虎和龍千玉寶刀未老大展歌喉，現場來賓大飽耳福。（圖／中視提供）

節目中當許志豪演唱〈愛你到老〉一曲時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽：「我對感情是這樣，我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」他雖然很喜歡這首歌，但從來沒有在舞台上表演過，許志豪算是第一個，讓蔡小虎力讚「唱的非常好，高音很高、低的很低。」