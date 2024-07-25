ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡小虎喊話「婚禮」要辦在攝影棚！　突有感而發哽咽：愛一個人會到老

記者孟育民／台北報導

應觀眾熱情敲碗，中視《綜藝一級棒》邀來蔡小虎與龍千玉這對螢幕CP合體，主持人康康也說：「觀眾點名，說《一級棒》已經播出超過一個月，怎麼還沒看到蔡小虎跟龍千玉。」蔡小虎也坦言，「以經很久沒有上節目，也很久沒在螢幕露面。」和龍千玉是萬年螢幕CP，一出場兩人就合唱〈烏龍茶〉一曲，外加日文版，輕快的節奏讓眾人忘情跟著搖擺，訪問時兩人說這回先「唱唱歌」，下回「結婚典禮」再來節目舉辦，康康一聽打趣預約第三回：「那再下一次就是洞房了。」幽默話語把蔡小虎給逗樂。

▲▼《綜藝一級棒》邀來蔡小虎和龍千玉。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》邀來蔡小虎和龍千玉。（圖／中視提供）

而蔡小虎不僅記得每位主持群的名字，錄前聊天時，他還知道誰是歌唱比賽出身，甚至說出是第幾名，這讓康康有點吃味，「我對小虎哥又愛又恨，因為我曾參加歌唱比賽，卻得到最後一名，評審就是蔡小虎，當時他說我選歌選錯了。」龍千玉則笑稱兩人是「仇人見面分外眼紅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《綜藝一級棒》邀來蔡小虎和龍千玉。（圖／中視提供）

▲▼蔡小虎和龍千玉寶刀未老大展歌喉，現場來賓大飽耳福。（圖／中視提供）

▲▼《綜藝一級棒》邀來蔡小虎和龍千玉。（圖／中視提供）

節目中當許志豪演唱〈愛你到老〉一曲時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽：「我對感情是這樣，我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」他雖然很喜歡這首歌，但從來沒有在舞台上表演過，許志豪算是第一個，讓蔡小虎力讚「唱的非常好，高音很高、低的很低。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

推薦閱讀

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

獨／《全明星》林玉書在酒吧倒下　「戲份消失、星巴克打工」近況曝

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡小虎, 龍千玉, 綜藝一級棒, 康康

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男星躺床拍戲「全劇組面前睡著了」　被初戀臉女神抓包…尷尬道歉
  2. 艾美獎破紀錄23項入圍！神劇《大熊餐廳》第三季上線　充滿躁鬱感的廚房回來了
  3. 侯佩岑夫妻合照「新篇章，新開始」！　慶尪50歲生日：人生下半場
  4. 《社內相親》人氣女星在台灣　飯店錄颱風驚人威力：大家還好嗎？
  5. 玩手遊玩到接代言！　TRASH超嗨「還有專屬造型」
  6. 許光漢帥臉「頭破血流」哀怨：我想殺青　《正港分局》花絮曝光！
  7. 男歌手19歲「罹骨癌險截肢」！　又遭女友分手...崩潰想不開
  8. 颱風天燙傷怎辦？林佩瑤「空服員經歷」秒救名廚尪：飛機上資源有限
  9. 閔熙珍形象破滅！D社爆「她拿女巫年糕餵大家」辱員工婆娘、NewJeans豬
  10. 出門覓食驚見「北市路樹被吹斷」！　蔡阿嘎嚇到：有4千萬也別出門

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366