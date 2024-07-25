席惟倫當網模「月入六位數」當演員全歸零！　涂善存等戲等到想放棄

記者蕭采薇／專訪

涂善存和席惟倫這對高顏值組合，在青春校園電影《我想和你在一起》是公主和王子般的存在。然而外表高冷美豔的席惟倫卻說：「我學生時代是搞笑派，還因為太搞笑，被同學說跟外表很不一樣。」而她當初以網拍模特兒入行，卻放棄最高月入六位數的高薪，只為了從頭學習當演員。

▲《我想和你在一起》涂善存、席惟倫是片中的王子和女神。（圖／記者黃克翔攝）

席惟倫學生時代因為在服飾店打工，意外受到廣告經紀人的注意，15、6歲就拍了人生第一支廣告，以後以平面特兒身份入行，最高月入可達6位數。但席惟倫說：「到第六年的時候，就覺得沒有挑戰性，想說還有什麼事可以做，才想到可以試試看演戲。」

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▲席惟倫曾是著名平面模特兒，月收入可達6位數。（圖／記者黃克翔攝）

為了展現決心，席惟倫決定當演員後，把所有平面模特兒的工作都停掉，「第一年滿苦的，以為一直有戲拍，但基本上都在空窗。」她說：「我就一直在等待，一邊上口條課、表演課，但等一年都沒有機會。超時候超憂鬱，家裡貓咪又一直生病。」直到接下三立的《高校英雄傳》，一切才開始有轉機。

▲涂善存外表陽光，剛出道時就有「小金城武」的稱號。（圖／記者黃克翔攝）

涂善存也曾遇過掙扎想放棄， 時間點是拍完《飛魚高校生》大概三、四年，中間等戲等得很辛苦，也曾歷經8個月來來回回，製作公司卻還是取消不拍，讓他當時焦慮心想：「是不是老天爺告訴我要做什麼？」直到他心情穩定，找到適合自己的生活方式，才突破了撞牆期。涂善存說：「我一直不算是太有自信的人，但我會全力以赴。」《我想和你在一起》全台上映中。

▲《我想和你在一起》涂善存、席惟倫是電影中的高顏值組合。（圖／記者黃克翔攝）