獨／楊富江喜獲身分證！　爸媽卡關3年「終於點頭」讓她當台灣人

記者蕭采薇／台北報導

台越混血的演員楊富江（江江）在越南出生，雖然有一半台灣血統，卻是18歲到政大唸書時「首次回台」。今年楊富江充滿好消息，除了獲得北影「非常新人」的入選肯定，日前也終於拿到台灣身分證，終於成為「台灣人」，她開心表示：「這段旅途對我說來真的好有趣、也非常多的感動。」

▲台越混血的演員楊富江，終於在今年拿到台灣身分證。（圖／奮青工作室提供）

楊富江向《ETtoday星光雲》表示，她在18歲獨自一人「回到」父親的故鄉，起初跟家人提出要台灣留學時，爸媽都非常支持，不過愛女心切，後來雖然也不反對她走演藝圈，但總是希望女兒回到自己身邊，「在我大學畢業前，爸媽就已經透過人脈為我在越南找到了許多職缺。」

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到成年才第一次來到台灣，楊富江說，因為從小到大念的都是越文授課的公立學校，「再加上我爸媽都生活在越南，所以我們家覺得一個女孩子不要離家裡太遠會比較好。」畢業高中之後，才興起「為什麼不出去外面看一看」的想法。

▲楊富江18歲時來台讀書，這是她第一次回到「爸爸的故鄉」。（圖／奮青工作室提供）

行動力超強楊富江救自己跑去找代辦，她笑說：「都準備的差不多，才開始跟爸媽討論我想去留學。誰知道那時候的衝動就打開了我另一扇門呢。」由於父親經商，楊富江大學唸的是政大企管系，後來因擔任劇組越語老師而接觸到表演相關的工作，卻沒想到開啟了另一扇大門。

不過爸媽雖然不反對她進演藝圈，楊富江卻心知肚明：「他們也希望我可以趁著還年輕，試著多接觸不同領域，累積經驗，但其實我也知道他們最終還是希望我可以回越南發展。」於是她給自己五年時間，希望能闖出一番名堂。

▲楊富江今年收穫滿滿，更獲選台北電影節「非常新人」。（圖／奮青工作室提供）

由於台越混血、越南出生長大的背景，楊富江不諱言，的確比較容易接到特定的角色。她說：「雖然一開始大家都是以新住民或較為悲情的角色認識我，但我不想自我設限，因此我也慢慢地想擴張到不同國籍的角色。」

她認為，每一個角色都有自己獨特的生命經驗跟背景，所以不會用角色國籍來給自己的設限，也不見得只能演台灣人或是越南人，「我期許自己可以呈現出一個真實、有生命力的人物，同時挖掘出更多面向的楊富江。」

▲楊富江原本是政大企管系高材生，因擔任劇組越語翻譯而意外入行。（圖／奮青工作室提供）



除了演員工作外，楊富江也為影視圈交流貢獻心力。包括導演黃丹琪跟製片張瀅先前舉辦一個系列講座，邀請四位越南籍導演、一位新加坡導演、一位菲律賓導演分享拍片經驗分享，楊富江也擔任越南導演翻譯，藉機了解到各國的影像製作，有不小的收穫。