一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

記者劉宛欣／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），加入啦啦隊一年多，就憑藉高冷酷似黑嘉嘉的外表，以及葉保弟應援舞而爆紅，平時經常透過社群分享日常的她，近日在Threads曬出一張手繪圖，驚人的畫畫實力讓許多粉絲讚嘆，紛紛詢問她「難道是美術系的嗎？」她則表示只是興趣。

▲一粒經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自一粒Instagram）

一粒23日在Threads曬出自己的畫作，她用鉛筆畫出了一隻正在熟睡的小狗和一朵玫瑰花，小狗呈現出安詳的睡姿，毛茸茸的細節描繪得非常細膩。玫瑰花則是花瓣層疊有序，葉片和莖部線條流暢，右下角還有一粒的簽名「ili」，讓人不禁讚嘆她多才多藝的才華。

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▲一粒畫作驚豔一眾粉絲。（圖／翻攝自Threads）

底下有網友驚呼「妳再說一次妳職業是什麼？」一粒笑回「啦啦隊！」還有不少人看到一粒精湛的畫功後，紛紛詢問她是不是美術班、美術系出身？她則表示「沒有，純粹興趣～～！」甚至有粉絲幽默地許願希望下次簽名能畫一朵花。

一粒畢業於輔仁大學，雙主修織品系、法文系，多益分數還高達960分，語言能力相當出色，因此之前在台灣邦交國史瓦帝尼總理、親王來台，參訪T1職籃台南台鋼獵鷹主場時，代表球團成為禮賓成員之一。