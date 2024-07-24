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無緣中職明星賽！　李晧禎曬落寞照吐真實心聲：有點難過

記者劉宛欣／綜合報導

中華職棒明星賽上周末登場，現場湧入不少球迷替喜愛的球隊、球員應援，富邦旗下啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李晧禎這次沒能上台應援，僅作為觀眾在台下觀賽，她事後在社群曬出一系列當天的照片，並分享了VLOG坦言沒能參加明星賽「有點傷心」，不過樂觀的她也很快振作起來，開心喊話希望明年能與隊友們一起站在台上。

▲李晧禎坦言有點傷心。（圖／翻攝自李晧禎YT）

▲李晧禎是「Fubon Angels」的一員。（圖／翻攝自李晧禎Instagram）

李晧禎日前透過Instagram分享了一系列明星賽當天的照片，其中一張可以看到她累得蹲在地上，眼神有些落寞，這次雖然沒能上台，但她仍在VLOG中展現了開心的模樣，最後回到飯店時，提起了台灣與南韓明星賽的不同，台灣會重新分配隊伍，每次有安打，大家都能一起享受應援的氛圍，而她也吐露心情表示「今年沒能參加台灣的明星賽，一開始有點傷心」。

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▲李晧禎坦言有點傷心。（圖／翻攝自李晧禎YT）

▲李晧禎曬出觀賞明星賽當天的影片與照片。（圖／翻攝自李晧禎Instagram）

▲李晧禎坦言有點傷心。（圖／翻攝自李晧禎YT）

▲李晧禎坦言有點傷心。（圖／翻攝自李晧禎YT）

接著，李晧禎也開朗地說「去觀賽後，開心到想不起（沒能上台表演的）遺憾，加上我很久沒看到富邦的隊友們了，也想著明年一定要跟朋友們一起上台！」底下有許多粉絲湧入留言，替她打抱不平，表示不懂為何不讓李晧禎上台，並心疼地說「不知道是什麼心情拍下這些照片跟影片的」、「謝謝妳還願意來台灣看明星賽」、「這次真的很為妳打抱不平」。

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