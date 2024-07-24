下大雨錄外景！王仁甫見闖關在溪流旁邊驚呼「非常不妙」　狼狽畫面曝

記者孟育民／台北報導

中視《飢餓遊戲》新一集邀來米可白、阿龐、曾瑋中、Amanda、謝凱蒂等人，其中曾瑋中是節目開播至今才第一次來，眾人對於他的歌是「各大KTV的台語點播榜第一名」都感到佩服，當眾被讚為「年輕一代的台語歌王」時，他則謙虛不敢當。當話題轉到Amanda身上，她則被封為「自帶伸展台的女藝人」，但立馬被虧也算是「磅」上有名，每次來錄影，主持群就會關心她有沒有追求者，只見她仍哀吐「還沒」，更否認是因自己太挑導致。

▲《飢餓遊戲》藝人米可白（左起）、謝凱蒂、蔡黃汝、曾瑋中看別人玩遊戲樂到大笑。（圖／中視提供）



製作單位以「有錢真好」為由，要大家挑戰關卡賺取飢餓鈔，雖然有錢是好，但藝人也體驗到賺錢大不易，因為一行人到桃園外景，卻遇上下雨天，眾人穿著便利雨衣、雨鞋，狼狽錄影，「換上全身的防水配備，又在溪流旁邊，我覺得非常不妙。」王仁甫果然有經驗，這一關製作單位就是要大家到溪水中抓動物，過關者才能賺錢，雖然全程有安全人員的防護，但實際上難度很高，阿龐還頻頻哀呼「這怎麼抓」，米可白則是只找到不會動的螺，急到跳腳。

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▲眾人相當狼狽。（圖／中視提供）



換到室內玩遊戲，派出孫協志、王仁甫、許孟哲三人進行網路很流行的遊戲「敲敲我的頭」，三人必須矇著眼，憑感覺拿抱枕打頭，事前其他人進行押注，看誰會打中最多次，即使三人有老交情，但拿起枕頭打頭卻毫不手軟，玩到最後許孟哲疑似有職災：「我怎麼玩完之後，轉頭就覺得有點不舒服。」

▲三人互相殘殺。（圖／中視提供）

即使玩得很賣力，但製作單位還是要求用餐時藝人自己用飢餓鈔買，眾人原本被餓沖昏頭，卻因王仁甫的生意人邏輯給制約，「以一個做生意的人來說，這交易不得做，因為當對方賺了4百，而你因為貪婪虧了2百，這其實差距是有6百之多。」阿龐一聽頓時受影響：「我只是想吃，卻被講成是貪婪。」