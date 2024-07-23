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安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

記者葉文正／台北報導

中華職棒台鋼雄鷹韓援安芝儇與Mingo（朴旻曙），日前參與三立自製實境綜藝節目《懿想天開》錄影，體驗最道地的高雄遊程，讓不久前才宣布定居高雄的兩人大開眼界，直言：「之前只去過六合夜市！」

▲安芝儇體驗釣青蛙，膽子超大。（圖／節目提供）

▲安芝儇體驗釣青蛙，膽子超大。（圖／節目提供）

原來本集主持人陳伊和筠熹，除了帶兩位女神體驗開遊艇遊愛河，還到旗袍店體驗傳統服飾，最令人驚喜的則是到高雄特有的複合式釣蝦場「釣青蛙」！四位女神才剛開釣就尖叫連連，超高分貝嚇得青蛙到處竄逃，年紀最小的Mingo更是早就不見人影，獨留安芝儇與青蛙奮戰，但安芝儇不愧有「最強外掛」之稱，不但徒手捉青蛙，還大呼：「好好玩！」讓陳伊和筠熹也忍不住大讚：「青蛙女戰神！」

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▲安芝儇體驗釣青蛙，膽子超大。（圖／節目提供）

▲一起在船上唱〈小幸運〉。（圖／節目提供）

安芝儇與Mingo來台短短半年，中文進步神速，連台灣道地國罵都溜得很！安芝儇在學習開遊艇時，因一直被筠熹和Mingo干擾，脫口要兩人：「安靜！」、「閉嘴！」Mingo也趁機噹了聒噪的筠熹：「妳很吵！」

▲安芝儇體驗釣青蛙，膽子超大。（圖／節目提供）

▲一起吃台灣大餐。（圖／節目提供）

安芝儇超標準的發音，讓現場工作人員瞬間笑翻！不過安芝儇的中文能力可不止如此，遊艇上她還獻唱〈小幸運〉，甜美歌聲瞬間讓氣氛融化，超清楚的咬字連筠熹都睜大雙眼直呼：「好強喔！」

隨後陳伊和筠熹帶兩位女神到旗袍店，安芝儇穿上大紅色的旗袍瞬間驚豔全場，腿長100公分的她受封「韓國最美」果然非浪得虛名！之後四人前往餐廳大啖美食，挑食的Mingo被虧吃東西是「寶寶口味」，整桌菜只接受鳳梨蝦球，反觀安芝儇不僅點名超愛「客家小炒」，連口味重的何首烏雞湯也一碗接一碗！

這次高雄一日遊的重頭戲就是到複合式釣蝦場「釣青蛙」，Mingo一開場就表明「很怕」，從頭到尾都躲得遠遠的，反觀安芝儇釣出心得，還徒手抓逃走的青蛙，甚至面對釣客放生青蛙給大家抓也不害怕，直接開啟戰鬥模式，讓釣老半天卻釣起一根草的筠熹，遭眾人恥笑是來鬧的嗎？

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