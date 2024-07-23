《雲之羽》金靖曬7月孕肚「1句話踩雷」　急改PO文網幫叫屈：管太多

記者蔡宜芳／綜合報導

曾參演《雲之羽》的大陸女星金靖在4月無預警宣佈懷孕喜訊，同時曝光伴侶就是導演舒奕橙，掀起網友熱烈關注。她23日在微博曬孕肚，分享孕期保持好身材的秘訣，沒想到卻意外踩雷，她也為此緊急修改貼文內容。

▲金靖目前已懷孕七個多月。（圖／翻攝自微博／金九粒）

金靖23日曬出自己穿露肚裝走在街頭的酷帥街拍照，只見她七個多月的孕肚明顯凸起，但四肢卻還相當纖細，狀態保持得很好。金靖坦言，自己到現在還是會孕吐，並寫道：「嚴格控糖的超絕小孕婦一枚！好美好崩潰！」

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▲金靖曬孕肚。（圖／翻攝自微博／金九粒）

然而，金靖的發文卻被網友質疑：「妳為什麼也要說小孕婦這種話啊……」金靖回道：「因為是超絕爆款標題，天天刷到好崩潰！（和xxx小姐姐一枚呀、打不過就加入一樣，對不起求溺愛」。對此，網友評論說明：「『小孕婦』的由來是某抖某快上面一些13、14歲的孕婦發帖自稱『小孕婦』還沾沾自喜。」

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／金九粒）

隨後，金靖似乎為了避免引起爭議，將貼文內容改成了一顆愛心。而大多數的網友則認為「管太多了吧」、「這不就是在玩哏嗎」、「我理解的小孕婦是說快要當媽媽了，心態上還是年輕小姐姐」。

▲▼金靖將PO文改成愛心。（圖／翻攝自微博／金九粒）