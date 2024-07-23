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NewJeans抗議Hybe「流出練習生時期影片」！　閔熙珍：以法律應對

記者張筱涵／綜合報導

韓媒《Dispatch》今（23日）報導，閔熙珍在加入SOURCE MUSIC擔任創意總監後，疑刻意拖延時間且步步深入干涉，最後讓練習生們都到自己旗下品牌出道，以及選人是和巫女討論的事情。對此，閔熙珍否認並強調會以法律手段對應，且NewJeans成員也對練習生影片被流出這點表達了抗議。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

閔熙珍對於《Dispatch》相關報導表示，全都不是事實。ADOR也發出聲明：「針對東拼西湊私人聊天訊息後提供給媒體的Hybe，將會採取法律手段對應，NewJeans和她們的父母也對練習生時期影片和個人肖像遭擅自流出的這點，向Hybe表達抗議。」

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另外，閔熙珍現在不只和Hybe有訴訟，日前也被SOURCE MUSIC以妨礙業務和名譽毀損等原因向首爾西部地方法院提出韓幣5億元（約台幣1250萬元）的損害賠償訴訟。不只如此，英國音樂公司WISE MUSIC GROUP於6月分別向ADOR、HYBE、韓國音源著作權協會、索尼音樂發行的香港限量版等單位傳達抗議訴求，認為〈Bubble Gum〉歌曲抄襲樂團Shakatak於1981年發行的歌曲〈Easier Said Than Done〉。

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