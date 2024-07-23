廖人帥臥室床邊擺1物「促進自信心」　網朝聖：醒來在星光大道！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人廖人帥7月初宣布買了新房子，最近忙著為新家購家具。他近日罕見公開自己房間，提到床邊放了紅龍，並說「能促進自信心」，照片曝光吸引一票網友關注。

▲廖人帥最近陸續分享買屋心情。（圖／翻攝自IG）

照片中，廖人帥的房間內部裝飾簡約，中央是一張雙人床，床上鋪著灰色的床單和被子，顯得十分舒適。在床的旁邊有一個棕色的長形大靠枕以及靠墊，地上鋪了毛地毯。且床的兩邊設置了絨繩紅龍，相當醒目。

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紅龍欄柱是金色，加上房間的立燈也選金色，床前放了木質矮櫃與綠色植栽，相當講究。廖人帥配文分析放紅龍優缺點，「擺在床的左右兩旁，能促進自信心，覺得自己是重要的人物，首領感十足，博物館感很重，可能會聯想到故居」，文末註明「奏樂的今天沒來」、「來自：我可愛的房間」。

▲廖人帥房間床兩邊擺了紅龍柱。（圖／翻攝自IG）

廖人帥房間令網友眼睛一亮，八三么阿璞留言「超多垃圾欸」，他親回「生命中美好的裝飾，你不能看成是垃圾」。有人笑讚「我要笑死這紅龍超霸氣」，眾人留言「請問幾點有衛兵交接可以看」、「這是哪招~感覺高級了點」、「我要笑死這紅龍超霸氣」、「有保鏢在床邊守著嗎」、「很莊嚴的感覺」、「晚上睡的時候真的沒有被觀賞的感覺嗎？」、「這樣睡覺，醒來感覺都在星光大道上」、「請問開放觀賞時間是？」、「真總統套房」、「紅龍很酷～ 第一次看到」。

▲廖人帥分析床邊放紅龍優缺點。（圖／翻攝自IG）