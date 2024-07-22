男騙帶手榴彈「害行程延誤2hrs」！　林佩瑤看不下去轟：無腦

記者王靖淳／綜合報導

女星林佩瑤自節目《超級星光大道2》出道，過去因擔任空服員而獲得「最美空姐」封號。然而，最近有名男性旅客在登機時稱自己有帶手榴彈，導致全部旅客重新檢查行李，行程也進而延誤2小時。為此，林佩瑤透過社群分享對此事的看法，同時也痛批：「為什麼會有那麼無腦的人？」

▲林佩瑤會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



林佩瑤強調，在飛機上攸關安全的事務絕對不能亂開玩笑，這種行為不但浪費大家的寶貴時間，還嚴重影響所有人的心情。她指出，由於這個玩笑，乘客和機組人員不得不下機，來接受清艙檢查，整個過程讓人疲憊且心情低落，這個亂開玩笑的人，甚至還要被抓去航警偵辦。

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▲林佩瑤呼籲在飛機上不要亂開玩笑。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao）

最後，林佩瑤提醒大家，這種愚蠢的行為可能會讓人吃上官司，完全不值得。她在文章結尾寫道：「這下好了，旅行不用去了，還吃上官司，值得嗎？」為此，貼文曝光後，吸引許多網友朝聖按讚，更有不少人表示認同，紛紛寫下「自以為幽默，殊不知很無腦」、「腦子很棒，可惜不是每個人都有」、「不必要的時間，浪費在沒意義身上」的留言。