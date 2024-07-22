醫院也不能用！　(G)I-DLE救生員服「胸前紅十字」違規引熱議

記者張筱涵／綜合報導

韓團(G)I-DLE日前以〈Klaxon〉回歸樂壇，但在19日於《Music Bank》的救生員表演服裝引起了爭議。由於大韓赤十字社明確規定，禁止無故使用紅色十字標誌，違者將會被罰款，而他們也對此事做出了回應。

▲(G)I-DLE救生員服裝引爭議。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）



(G)I-DLE於19日表演中變身辣妹救生員，上半身都是無袖露腰，下半身則是激短褲，從當天表演結束在Instagram發出的合照中可見，小娟、薇娟和雨琦的安全褲長度都超過了外面的紅色短褲，而引起爭議的是，她們服裝上有紅色十字的圖案。

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大韓赤十字社明確禁止無故使用紅色十字標誌，去年5月更申請了相關商標，為了防止濫用情況產生，今年5月在世界紅十字日和紅新月日更特別舉行了標誌保護運動，可見就示範圖中可見連醫院、藥局都不可使用。

▲紅色十字標誌不可隨意使用。（圖／翻攝自Instagram／koreanredcross）



▲大韓赤十字社明確指出藥局和醫院也不能使用。（圖／翻攝自Instagram／koreanredcross）



對於(G)I-DLE這次的服裝爭議，大韓赤十字社表示「(G)I-DLE方並沒有申請使用，管理標誌的人道法學研究所已經向經紀公司提醒這次的狀況，並要求繳交防止二犯的計畫書，但我們認為這次並不是故意的，因此不會處以罰款」。

相關新聞曝光後，很快就登上南韓論壇theqoo熱門討論，「要做這類的制服應該要深入了解一些再進行吧，到底在想什麼，都有一定的資歷了」、「一看到服裝就有覺得會被講了」、「這算常識吧？已經有規定好一陣子了不是嗎」、「是因為那個本身就是一個商標，才會引起問題吧」。