這群人停更5個月！展榮「為了團體壓抑」深夜吐心聲：好想公開某事

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber「這群人」成軍滿13年，搞笑的拍片風格始終深受喜愛，未料隊長展榮2023年8月突然宣布「明年停更」，讓大批粉絲為之錯愕。距離停更片上傳至今已過了5個月，他也難得吐露了這陣子的心情。

▲展榮深夜吐露心聲。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）



展榮22日凌晨在Threads寫下停更後的內心掙扎，「真的好想公開某件事，是否那樣就能找到自己？又或是一種自我任性。停更後，一直在找回好幾年，為了團體壓抑的那些拼圖，我不再受人保護的情況下自己能找到那塊拼圖嗎？」

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▲展榮寫下內心掙扎。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）



即便拚上那塊拼圖，展榮也不確定是否就能因此完整，「但不知道為什麼就是覺得差最後那一塊…。」只不過每次想到這裡，他就會心想「算了」打槍自己，「世界上沒人在意，你就是一顆渺小的綠豆。就安穩的繼續給大家快樂就好了。」

▲這群人成軍已滿13年。（圖／這群人提供）



看到有粉絲建議說出來，展榮直言不可以，他必須忍耐，但也保證「生命如此短暫，等我找到下一個，我一定頂爆分享，不再壓抑」。

展榮Threads全文：

真的好想公開某件事，是否那樣就能找到自己？又或是一種自我任性。

停更後，一直在找回好幾年，為了團體壓抑的那些拼圖，我不再受人保護的情況下，自己能找到那塊拼圖嗎？ 即使拼上去，真的完整嗎？

但不知道為什麼就是覺得差最後那一塊…

每次想到這裡，我就打槍自己算了，世界上沒人在意，你就是一顆渺小的綠豆。

「就安穩的繼續給大家快樂就好了」