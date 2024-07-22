直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

▲剛結束錄影的籃籃，搭上一台在電視前等候的BMW。（圖／本刊攝影組，翻攝自籃籃臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「樂天女孩」總隊長籃籃和張立東緋聞傳了許久，感情動態一直是外界關注焦點。日前時報周刊CTWANT直擊籃籃下工，一輛BMW早在電視台前等候，上演溫馨接送情，令人好奇這是否是籃籃的正牌男友現身。

日前結束節目錄影工作的籃籃，走出電視台大門，只見她一改獨自開車上下班習慣，在工作人員護送下，搭上一輛特殊貼膜的BMW副駕駛座。晚上7點36分，車子開到新北市林口區一家車體包膜的汽車改裝廠，籃籃和駕車的男子一同下車，原來駕駛座是經營副業有成的演員洪毛，而後座還有另一名男乘客，正是綜藝節目熟面孔馬國畢。

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▲車子抵達林口，籃籃與洪毛、馬國畢進入一間工廠。（圖／本刊攝影組）



▲籃籃、洪毛對著攝影機拍攝，互動逗趣。（圖／本刊攝影組）



走進車廠，一名女性拿著手機拍攝3人在車廠門口對話，疑似是拍攝宣傳影片。剛開始拍攝內容以洪毛、籃籃的互動為主，2人手舞足蹈、籃籃還不時面露驚訝表情，隨後馬國畢也加入陣容，拍攝了幾分鐘後才告一段落。籃籃則在完成拍攝後，獨自開著停在車廠的愛車離開，看得出此行應是行動力挺洪毛的投資事業。

▲從影片中可看出該車體包膜廠是洪毛投資的事業。（圖／翻攝自車廠臉書）



9點49分，終於結束一天忙碌行程的籃籃，返家後獨自帶著愛犬咪魯出門散步。雖然是在家附近散步，但籃籃當晚仍是十分警戒，不僅戴著口罩遮掩，也特別留意地觀察周遭的人車，巡視一番後，才小心翼翼地回到她2千萬購置的新家。

▲獨自帶狗散步的籃籃，觀察四周才走回家。（圖／本刊攝影組）



籃籃從啦啦隊跨足藝人多年，和張立東有萬年緋聞，但她一再否認，2人目前一起主持外景《女孩好野》，籃籃坦言還在觀察張立東，還不忘發對方好人卡，最後被沈玉琳拱說：「如果收視破1，立東就跟籃籃結婚，破2就生小孩！」沈玉琳更揚言如果2人結婚，要送上36萬大紅包，讓張立東和籃籃笑喊心動。

▲籃籃和張立東傳多年緋聞，沈玉琳祭出36萬大紅包要雙方結婚。（圖／侯世駿攝）



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