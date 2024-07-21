女神暢談女神！林依晨現身金馬經典影展「巨星的誕生」

記者許逸群／台北報導

網羅好萊塢黃金時代12位銀幕女神經典作品的「2024金馬經典影展：巨星的誕生」，引起老影迷和新觀眾的熱烈討論。「台北場」已於19日在台北信義威秀影城展開，今（21日）更邀請到金鐘影后林依晨出席映後專題講座，以明星角度剖析她心目中的女神茱蒂嘉蘭，也分享自己從影以來的「星」路歷程。

▲▼林依晨現身金馬經典影展。（圖／台北金馬影展執行委員會）

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茱蒂嘉蘭以《綠野仙蹤》奠定傳奇，更憑《相逢聖路易》、《花開蝶滿枝》等片成為歌舞片黃金時代的首席女伶，但她戲外卻飽受憂鬱及藥癮之苦。她之後以《星海浮沉錄》東山再起，不僅展示超凡歌喉，也道盡娛樂產業的殘酷、明星難為的痛苦。

▲林依晨暢談心目中的女神茱蒂嘉蘭。（圖／台北金馬影展執行委員會）

林依晨談起茱蒂嘉蘭的演藝生涯，從電影、演唱會到電視秀的起起伏伏，每一次都帶來驚人的成長和成功的表現「回歸」，令她敬佩不已。林依晨笑說，自己也想挑戰歌舞片的演出，但知道需要強大的能力與能量，「即使無法成為茱蒂嘉蘭，但期許能和英國影后茱蒂丹契一樣，努力不懈地一直拍下去。」

本屆「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」以「明星」為題，今年選映12位好萊塢黃金時代銀幕女神，包括莉莉安吉許、葛洛莉亞史璜生、葛麗泰嘉寶、瑪琳黛德麗、英格麗褒曼、凱薩琳赫本、貝蒂戴維斯、費雯麗、奧黛麗赫本、伊莉莎白泰勒、瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭等35部超級經典代表作，其中更有11部為4K數位修復版本。