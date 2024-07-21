林可彤驚恐「卡電梯30分鐘」！被救出見1畫面　感動：值得了

記者高語璠／綜合報導

藝人林可彤2017年與老公武廣明結婚，育有2個兒子，不時透過社群分享生活日常。她日前透露自己被困在電梯長達30分鐘，所幸後來平安脫困，不過被救出時，看到比她還慌張的老公、兒子，為此感動直呼「嫁給你跟生下你們都覺得值得了」。

▲林可彤日前被受困在電梯裡。（圖／翻攝自Facebook／林可彤 Hope Lin）

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林可彤透露這是她第一次被困在電梯裡，冷靜後趕緊用僅剩12％的手機求救。畫面中可見到，雖然她可以打開第一道電梯門，但嘗試好幾次，還是沒辦法將最外面的門給打開，無奈之下只好乖乖在裡面等待救援。

▲林可彤受困長達30分鐘，所幸後來平安脫困。（圖／翻攝自Facebook／林可彤 Hope Lin）

聽到林可彤被卡在電梯裡，老公趕緊帶著兒子衝下樓去找她，「沒過多久...弟弟就在外面拍門，老公還想試著打開電梯被管理員阻止」，幸好經過維修人員的搶修後，她才成功被救出，結束這場恐怖的驚魂記。

此外，林可彤在文中提到，當電梯門一打開，看見3雙擔心的眼睛看向她，內心暗暗想著「好啦！好啦！結婚還是真的很好啦！看到你們愛我愛到要命，嫁給你跟生下你們都覺得值得了。」

▲林可彤被救出後，老公、兒子都十分擔心她。（圖／翻攝自Facebook／林可彤 Hope Lin）

【林可彤全文】



下午在辦公室還在跟同事們聊

談戀愛是不是很浪費時間？

不生小孩幹嘛結婚！

公婆是不是很難相處？

能離婚幹嘛還要結婚…….

（以上都是朋友的故事不代表個人與公司夥伴的觀點）

結果講完要回家的時候竟然就遇到電梯故障

我首度被困在電梯裡手機電力只剩下12%

我先傳了訊息請同事通知管理員

然後傳給老公說我不能準時回家要等維修人員來修理

結果老公說要帶小孩來找我

我想說我在電梯裡出不去你們來找我幹嘛！

沒過多久…弟弟就在外面拍門

老公還想試著打開電梯被管理員阻止

（到底在演哪一齣？）

30分鐘過去救難小隊打開電梯門的瞬間

看到三雙擔心的眼睛

好啦！好啦！結婚還是真的很好啦！

看到你們愛我愛到要命

嫁給你跟生下你們都覺得值得了

我逃離電梯後電梯維修界帥哥說：

「我可不可以等等再回來修電梯？

因為還有另外一個人也卡在電梯裡要救援！」

我就問…..到底有多少人被卡過在電梯裡？

麻煩舉手