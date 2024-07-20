小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

記者劉宛欣／綜合報導

台灣是手搖飲店的天堂，近期卻接連爆出食安爭議，百萬網紅見習網美小吳、紀卜心一起創立的「十盛熟成奶茶專賣店」近日也被消基會點名奶茶標示不清，還拒絕告知使用牛奶的品牌，讓不少曾購買過的網友感到憤怒，兩人的Instagram底下也冒出不少喊話他們出面回應的留言，然而兩人遲遲不回應的同時，還開始刪網友留言，遭質疑想裝死不負責。

▲小吳、紀卜心合開的飲料品牌遭消基會點名。（圖／翻攝小吳、紀卜心IG）

有網友在Dcard Po文，質疑十盛遭消基會點名來源標示不清，小吳、紀卜心卻遲遲不出面回應，後續還發現紀卜心陸續在刪除IG版面上的質疑留言，有其他網友問，也只得到紀卜心回答「官網早就有公告」，讓他傻眼「網紅開的店就是這樣，割粉絲韭菜嗎？」並且指出一般人的認知中，鮮奶茶就是加鮮奶，不會覺得有奶精，痛批「被消基會查到，吭都不吭一聲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲官網顯示北海道牛乳。（圖／翻攝自十盛官網）

部分網友在底下留言表達質疑「奶精奶茶不是不能賣，至少要講清楚吧」、「十盛很扯，叫十盛，又說自己不是用鮮奶，日本十勝的鮮奶很有名，根本誤導消費者吧」、「小吳也開始刪留言了」，但也有人跳出來持不同看法表示「又沒人叫你買，願者上鉤沒人強迫你」，截至目前為止，兩人都還沒做出任何正式回應。