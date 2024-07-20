ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

記者劉宛欣／綜合報導

台灣是手搖飲店的天堂，近期卻接連爆出食安爭議，百萬網紅見習網美小吳、紀卜心一起創立的「十盛熟成奶茶專賣店」近日也被消基會點名奶茶標示不清，還拒絕告知使用牛奶的品牌，讓不少曾購買過的網友感到憤怒，兩人的Instagram底下也冒出不少喊話他們出面回應的留言，然而兩人遲遲不回應的同時，還開始刪網友留言，遭質疑想裝死不負責。

▲小吳、紀卜心合開的飲料品牌遭消基會點名。（圖／翻攝小吳、紀卜心IG）

▲小吳、紀卜心合開的飲料品牌遭消基會點名。（圖／翻攝小吳、紀卜心IG）

有網友在Dcard Po文，質疑十盛遭消基會點名來源標示不清，小吳、紀卜心卻遲遲不出面回應，後續還發現紀卜心陸續在刪除IG版面上的質疑留言，有其他網友問，也只得到紀卜心回答「官網早就有公告」，讓他傻眼「網紅開的店就是這樣，割粉絲韭菜嗎？」並且指出一般人的認知中，鮮奶茶就是加鮮奶，不會覺得有奶精，痛批「被消基會查到，吭都不吭一聲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小吳、紀卜心合開的飲料品牌遭消基會點名。（圖／翻攝小吳、紀卜心IG）

▲官網顯示北海道牛乳。（圖／翻攝自十盛官網）

部分網友在底下留言表達質疑「奶精奶茶不是不能賣，至少要講清楚吧」、「十盛很扯，叫十盛，又說自己不是用鮮奶，日本十勝的鮮奶很有名，根本誤導消費者吧」、「小吳也開始刪留言了」，但也有人跳出來持不同看法表示「又沒人叫你買，願者上鉤沒人強迫你」，截至目前為止，兩人都還沒做出任何正式回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小吳, 紀卜心

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜
  2. 三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！
  3. 《嘎啦》改編真實「麻賴村見聞」　瑪菲司四小時中邪妝嚇壞導演 
  4. 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白
  5. 頑童MJ116合體了！　下一秒瘦子突對台下道歉：不好意思，下次不會了
  6. 直擊／Apink林口合體！《日與夜》恩地虧歌迷太小聲　下秒開麥狂飆
  7. Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學
  8. 《死侍與金鋼狼》夢幻合體Stray Kids！　休傑克曼自爆穿死侍緊身衣上床
  9. 天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」
  10. 高爾宣剛結婚當爸...驚喊：不要射我下體！　大8歲孕妻芮德全程目睹

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366