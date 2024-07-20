直擊／Apink林口合體！《日與夜》恩地虧歌迷太小聲　下秒開麥狂飆

記者吳睿慈／桃園報導

南韓KPOP拼盤演唱會《ONE TONE CONCERT》20日在林口體育館登場，少女時代孝淵、VIXX成員LEO、B1A4、2NE1成員SANDARA PARK、Apink以壓軸之姿登場，恰好恩地的戲劇《她的日與夜》正在熱播，她回歸歌手本業，熱情喊著「尖叫聲」，開麥飆高音，全場嗨爆。

▲Apink與台灣Panda一起嗨。（圖／COME ON JKSSP提供）



Apink身為壓軸，演唱〈I'm so sick〉登台，初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮熱情向台灣Panda問好，初瓏表示今晚演出時間不長，但希望台灣Panda能一起嗨，新劇《她的日與夜》正熱播中的恩地喊話：「時間很短是不是很可惜啊？所以你們要好好享受這個瞬間喔！為了等下回家不留遺憾，要盡情地跟我們一起大聲唱！」

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▲▼Apink在林口合體，壓軸開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）



接著她們帶來〈Dumhdurum〉，夏榮搶先炒熱氣氛，唱著副歌要歌迷接唱，沒想到台下反應不如預期，於是恩地幽默虧：「太小聲了，我們不會唱喔。」果然觀眾唱得超好，令恩地當場笑出來喊著「可愛」，帶來一連串的熱門歌曲，所有人開麥狂飆。

▲▼恩地虧歌迷太小聲不能唱。（圖／COME ON JKSSP提供）



Apink最後更準備了2014年橫掃17個音樂節目一位的〈LUV〉，再掀高潮。今雖沒有演唱代表作〈Mr.Chu〉，但下台前成員清唱副歌寵台粉，為今晚演出畫下完美句點。