艾米漢默被傳「鋼鐵人出錢幫戒毒」親揭真相！　曝對方過來人2建議

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）2021年遭指控對女性性虐待，還被爆料有「食人癖」，重創事業沉寂至今。他先前因性與藥物成癮到療養院接受治療，曾傳出「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）為他支付費用，不過他近期受訪坦言那其實是假消息，也透露對方給了他2個建議：「坐下來」和「閉嘴」。

▲艾米漢默（左）被傳出接受小勞勃道尼的金錢援助，進療養院戒毒。（圖／翻攝自艾米漢默IG、達志影像）



艾米漢默在療養院接受治療時，曾傳出同樣因毒癮重創事業，但在戒毒後成功復出的小勞勃道尼，慷慨出手幫他支付費用。然而據外媒《Variety》報導，艾米漢默近期坦言對方其實沒有幫自己出過錢，但倒是有給他一些過來人的建議：「坐下來，閉嘴，一切都會好起來的。」

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▲艾米漢默因一連串爭議重創事業。（圖／CFP）



艾米漢默2021年遭1名女性網友公開私訊截圖，指控他性侵、性虐待，還被挖到在IG小帳自爆是「食人主義者」，引發爭議。對於性犯罪嫌疑，洛杉磯檢方2023年宣告因證據不足不起訴，而他上個月登上Podcast節目，談起過去的「食人癖」爭議，則直言這種指控「很奇怪」：「你得要吃了人才能當個食人者，我怎麼會成為食人者呢？」

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