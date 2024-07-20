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《玩很大》深夜認「一度撐不下去」！真心話全說了：不敢說要再做10年

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》19日晚間慶祝10週年，「2014/07/19 22：00，玩很大第一集誕生，走過了十個年頭」，回想起一路上的風風雨雨，製作單位坦言「曾經一度撐不下去」。

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲《綜藝玩很大》迎來10週年。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

值得慶幸的是，有了玩粉的支持，才讓《綜藝玩很大》的製作單位重新出現前進的動力，「不敢說要再做幾個十年，但肯定的是，只要你們喜歡，我們就做下去。」

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▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲《綜藝玩很大》製作單位承認一度撐不下去。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

《綜藝玩很大》製作單位承諾會繼續陪伴粉絲每個週末夜，「愛每一個守護著玩很大的你」，最後tag主持群吳宗憲、KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升）和坤達，「愛永遠在。」

(外送稿用)▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼《綜藝玩很大》歡慶10週年吸引不少藝人朋友留言。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

▲▼綜藝玩很大。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）

值得一提的是，曾任關主的黃豪平現身留言區恭喜《綜藝玩很大》迎來10週年，製作單位也開心回應：「等你回來玩很大！」節目常客張棋惠也感性表示這麼多年來，此節目依然是自己的最愛，製作單位也感恩笑回「謝謝妳愛我們」！

綜藝玩很大臉書全文：

2014/07/19 22：00
玩很大第一集誕生
走過了十個年頭
一起和玩粉們經歷了大小事
曾經一度撐不下去
是你們的支持
才讓我們有前進的動力
不敢說要再做幾個十年
但肯定的是
只要你們喜歡 我們就做下去
繼續陪伴大家度過每個週末夜晚
愛每一個守護著玩很大的你
吳宗憲 Jacky Wu
林柏昇 KID
AES黃鴻升
謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁
#把不可能變可能
#愛永遠在

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