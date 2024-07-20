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鄭佩佩5年男友被閨密搶走！　小三嫉妒燒心「拿刀插床剪破衣」

記者陳芊秀／綜合報導

香港一代武俠女星鄭佩佩於美國當地時間17日辭世，享壽78歲。她在演藝圈長達60年，代表作《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》和《臥虎藏龍》等皆相當有名。而她演出《大醉俠》時，於片中男主角岳華因戲生情，卻被作家閨蜜亦舒介入，導致最終分手。

▲▼鄭佩佩因《大醉俠》與岳華生情，交往5年被閨蜜亦舒搶走。（圖／翻攝自網路）

▲鄭佩佩因演出電影《大醉俠》與男主角岳華生情，交往5年被閨蜜亦舒搶走。（圖／翻攝自網路）

據港媒《香港01》的報導，鄭佩佩因演出《大醉俠》而被岳華、陳鴻烈兩男星追求。後來，當她發現陳鴻烈同時追求另一名女性時，便選擇與岳華交往，然而，被閨蜜亦舒介入後，這段戀情維持5年就結束。

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鄭佩佩與作家亦舒因工作相識，與岳華約會時也曾邀請亦舒同行。然而，當她被男友送回家後，亦舒以夜盲症為由，請岳華送自己送上樓。她得知後選擇與男友分手，男方與閨蜜隨後公開宣布新戀情。

▲▼鄭佩佩因《大醉俠》與岳華生情，交往5年被閨蜜亦舒搶走。（圖／翻攝自網路）

▲鄭佩佩與岳華（右）、陳鴻烈（左）曾上節目《星星同學會》暢聊往事緋聞。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼鄭佩佩因《大醉俠》與岳華生情，交往5年被閨蜜亦舒搶走。（圖／翻攝自網路）

▲岳華（右）坦承拍戲與鄭佩佩生情。（圖／翻攝自YouTube）

亦舒甚至在報紙專欄發表文章，以「亦舒為什麼愛岳華」為題，公開表態對岳華的愛意。然而，當鄭佩佩從美國寄出一封只分享生活瑣事的信給岳華時，她大顯嫉妒，不僅剪壞了男方衣物，甚至用刀插進男方平時睡覺的床，位置正好在人心臟的位置，意味著強烈的威脅，最終兩人分手。

岳華後來與邵氏女星、恬妞的胞姊恬妮結婚，兩人育有一女，2018年在加拿大去世，享壽76歲。

亦舒本名倪亦舒，是知名科幻小說家倪匡的親妹妹，曾在台北圓山飯店擔任女侍應總管，後來回香港工作，曾當過電視台編劇，新聞工作者。她筆下的女性角色皆是工作幹練，感情歷盡滄桑，哥哥形容「有香港人的性格」，其創作的小說《承歡記》、《玫瑰的故事》被翻拍陸劇，正好在2024年相繼播出。

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鄭佩佩, 亦舒, 岳華

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