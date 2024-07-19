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黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

記者劉宛欣／綜合報導

歌手黃宣參加競賽節目《歌手2024》，超chill的表演風格以及獨特的幽默感成為討論焦點，擄獲大批中國大陸觀眾的心。該節目即將在下一集迎來總決賽，19日晚間播出突圍賽，他演唱孫燕姿〈我要的幸福〉與〈Hey Jude〉，沒想到竟慘遭淘汰，讓歌迷感到錯愕，「黃宣淘汰」立刻登上熱搜榜，四處都可看到觀眾的哀號，更有人氣得批評節目賽制，直呼「公道何在？」

▲黃宣對決回鍋的海來阿木輸了。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣在總決賽前被淘汰。（圖／翻攝自微博）

19日晚上播出的《歌手2024》突圍賽，黃宣對戰先前已遭淘汰的海來阿木，他選唱〈我要的幸福〉並融合了〈Hey Jude〉，最終輸掉了對決，慘遭淘汰，由於下一集就是總決賽，讓廣大支持他的觀眾相當扼腕，另一方面，海來阿木這次表演請來了媽媽，則被部分網友批評他在賣情懷。黃宣賽後也透過微博發文表達感想寫下「堅持每一步該走的方向，Then you' ll begin to make it」。

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▲黃宣對決回鍋的海來阿木輸了。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣對決回鍋的海來阿木輸了。（圖／翻攝自微博）

黃宣淘汰的相關貼文底下，引起廣大網友熱烈討論，眾人紛紛替黃宣感到可惜，直呼「祝福海來阿木，但是我還是想說一句不懂黃宣的人真的很沒品」、「把我唯一喜歡的歌手淘汰了，真的沒啥意思了」、「什麼破節目別辦下去了，看個節目能引起這麼多人共憤」、「這是賽制有問題！前面輸了就是輸了！又拉回來跟贏了這麼多輪的人再比賽？公道何在？」、「這次假的不能再假，傻子都聽得出這次黃宣的演唱是最好的，演唱水準和情感比什麼的土嗨歌手不知道好了多少多少倍」。

►點我看黃宣表演片段

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