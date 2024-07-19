啦啦隊女神被毒舌「長得像水滴魚」！　吐真實心聲：不覺得自己亮眼

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神維心是富邦「Fubon Angels」的一員，擁有甜美可愛的臉蛋以及白皙皮膚，堅強的舞蹈實力也頗受到關注，平時經常透過社群分享日常生活的她，日前發文抒發遭受惡評的心情，透露看到有人批評她的外表，讓她感嘆「一直都不覺得自己外型亮眼，所以想盡辦法給大家歡樂的舞台」。

▲維心外貌遭酸民攻擊。（圖／翻攝自維心Instagram）

維心日前在Threads上發文透露，前陣子看到網路上很多攻擊自己顏值的惡劣評論，其中還有人批評她長得像「水滴魚」，她對此表示「其實一直都不覺得自己的外型亮眼，所以想盡辦法帶給大家歡樂的舞台，或是賣力應援做替代」，她還提到自己的粉絲很少是看第一眼就喜歡上自己，她總是努力透過場上的互動，以及努力記住粉絲名字，就是希望粉絲能感受到自己珍惜大家的心。

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▲維心透露自己被嘲笑長得像水滴魚。（圖／翻攝自維心Instagram）

網友紛紛給予鼓勵寫下「心善才是最美」、「可是我知道愛妳的人很多！」、「妳超可愛的，很會跳又人美心美好嗎」、「別被為酸而酸的人給影響了」、「妳很漂亮而且很親切，不要在乎言論，加油」、「想太多了啦，我們富邦的安九斯，真的每個都超正，別理會那些臭嘴」。