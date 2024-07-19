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薔薔翻臉好友挨告遭提「2要求」！　怒嗆沒羞恥心：叫我道歉個屁？

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔在2年前與10多年的好友撕破臉，公開控訴對方用她的名義私接A片，不料事後卻遭對方提告刑事及民事訴訟，雖然最終薔薔獲不起訴起分，但對方卻再提告妨害名譽。為此，薔薔最近在影片中透露開庭進度，同時也表示，對方訴訟失敗反而提了更多和解條件。

▲薔薔（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔拍片透露阿貓阿狗事件後續。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔指出，昔日好友在控告她妨害名譽未果後，仍不服氣，因此意圖以再議方式，迫使她點頭答應和解。她強調：「我不要和解，因為我沒有做錯事，而且我說的所有一切都是事實。」同時也表示，對方的每一條指控，她都能提出證據，來證明自己的清白。

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▲薔薔（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔希望藉由影片要大家小心阿貓阿狗。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔透露，開庭兩週後，對方傳訊息提出和解條件，要求她在YouTube、Facebook和Instagram上置頂一個月的道歉聲明，並撤下所有指控他們的影片。對此，她態度堅決地表示：「我不可能做這件事，因為一直以來我所說的話，都是不起訴。」同時也反問對方：「不好意思，你們所做的行為，我只是公諸於世而已，我拿下影片不就認為我是錯的了嗎？」

▲薔薔（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔透露阿貓阿狗敗訴反而提了更多和解條件。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔提到，事務官希望她接受和解，認為這樣可以避免對方繼續上訴。然而，薔薔對此感到相當憤怒，她質疑問道：「我是對的人耶！竟然叫我道歉！有這種事？」她強調，自己只是想提醒大家小心這兩個人，並指出對方不僅毫無羞恥心和愧疚感，反而得寸進尺，與先前張牙舞爪的態度相同，「搞清楚欸，我還沒叫你付律師費就不錯了，你還叫我道歉個屁？」

▲薔薔（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔透露阿貓阿狗提告兩訴訟都敗訴。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔向兩人喊話：「我告訴你們我還會繼續講，我告訴你，我沒那麼好搞定！」同時也堅定地表示：「我必須要自保，我就是不把影片拿下來，還報走鐘獎啦！」強調自己不會接受這樣的和解條件，因為她認為這樣做無異於認輸，並指出，對方過去的行為已經讓她忍無可忍，現在要求她收回拳頭是不合理的。

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber, 林嘉凌

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