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直擊／《女神降臨》美女作家人在台灣！激美真面目曝光　老公也來了

記者吳睿慈／台北報導

韓劇《女神降臨》於2020年風靡台、韓兩地，戲劇改編自名漫畫，由原著作家喵嗚（야옹이，Yaongyi）執筆作畫，她擁有女神般的五官、身材，當時掀起一陣熱議。她與漫畫家老公田善旭受邀出席漫畫平台十週年記者會，19日首度在台灣同台，夫妻倆放閃表示雖然MBTI截然不同，但個性互補很搭，場上聽到攝影記者要求「比愛心」，身為內向I人的田善旭當場臉紅，夫妻倆互動很可愛。

▲▼韓國暢銷漫畫《女神降臨》作家Yaongyi幫LINE WEBTOON站台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國暢銷漫畫《女神降臨》作家Yaongyi幫LINE WEBTOON站台。（圖／記者李毓康攝）

▲《女神降臨》作家Yaongyi幫LINE WEBTOON站台。（圖／記者李毓康攝）

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▲《女神降臨》作家喵嗚（Yaongyi）現身台灣幫漫畫平台站台十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

現年33歲的喵嗚擁有出眾外貌、完美比例身材，過去《女神降臨》翻拍成韓劇時，她就被稱讚為化完妝的女主角真人版。她19日與老公田善旭同伴出席記者會，她穿著白色襯衫、牛仔褲現身，169公分的她秀出一雙大長腿，打扮素雅但不失氣質感，女神光環擋不住。

▲▼Yaongyi(右)與《青春白卷》作家田善旭(左)幫LINE WEBTOON站台。（圖／記者李毓康攝）

▲喵嗚2022年宣布與《青春白卷》作家田善旭結婚，夫妻倆首度在台灣合體。（圖／記者李毓康攝）

被封為「真人版女神」，喵嗚受訪時露出緊張神情表示「我從以前都現在都覺得很有負擔」，她很注重外表與身材管理，「其實就算沒有被別人這樣稱讚，我也是會努力運動，管理外表的秘訣，我覺得就是靠吃跟運動，加工食品、澱粉、糖、油的食物都不太吃」，只是這趟來到台灣，她還想吃芒果冰、珍珠奶茶、鼎泰豐，她笑喊：「旅遊的時候例外。」

▲▼韓國暢銷漫畫《女神降臨》作家Yaongyi(右)與《青春白卷》作家田善旭(左)幫LINE WEBTOON站台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼被要求比愛心，田善旭超害羞、臉漲紅。（圖／記者李毓康攝）

▲▼被要求比愛心，田善旭超害羞、臉漲紅。（圖／記者李毓康攝）

喵嗚與田善旭新婚1年半，夫妻倆個性互補，就連MBTI都大不相同，她是外向的E人，老公則是內向的I人，兩人首度在台灣同台亮相，當被要求比愛心時，老公田善旭當場臉漲紅，她則在旁邊笑得很開心。

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女神降臨, 야옹이, Yaongyi, 田善旭

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