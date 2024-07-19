粉絲荷包注意！9月「灶腳大賽」開啟　泰民、李準基、金在中都要來

記者吳睿慈／綜合報導

2024年韓星頻繁來台，除了Super Junior與MAMAMOO成員輪流來台外，SHINee也接續燈寶島開唱，繼溫流7月在高雄結束見面會後，Key即將於8月在高雄流行音樂中心開唱，「老么」泰民稍早透過官方正式宣佈2024世界巡迴開啟，9月14日即將來到台灣。凍齡男神李準基也在19日傳來好消息，他即將於9月28日來台會粉絲，以及「不老男神」金在中不到4個月返場台灣，9月21日帶著巡演回來。

▲泰民9月14日來台開唱。（圖／翻攝自官方IG）



泰民7月才南下高雄參加啤酒節，他壓軸登場時，在唱到〈GUILTY〉時，意外把自己的上衣給扯斷，左半邊的健壯胸肌當場驚喜露出，讓台下歌迷嗨到瘋狂尖叫，影片甚至傳回南韓，討論度超高。啤酒節演出不夠看，他19日透過公司宣布開啟世界巡迴演出，9月14日即將來到台灣，售票資訊待公開。

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▲李準基9月28日訪台。（圖／翻攝自官方臉書）



凍齡男神李準基上次訪台已經是2019年，他2023年剛演完古裝劇《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》，一人分飾兩角的演技收服觀眾，向來寵粉的他，19日宣布即將來台與粉絲見面，預計在9月28日來台，主辦單位「遠雄創藝」轉發消息證實，並喊著「期待9月跟準基歐巴見面」。

▲金在中9月21日訪台。（圖／翻攝自官方IG）



最後還有金在中19日驚喜於官方IG發出20週年巡演的消息，他5月剛結束台灣站巡演，不到4個月的時間迅速回到台灣與粉絲見面，9月21日登寶島，門票訊息同樣待主辦單位公布。