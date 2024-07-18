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蘇打綠要發狂了！時隔15年重返倫敦　搶先夏專發行推出EP

蘇打綠,青峰,馨儀,小威,夏狂熱（圖／蘇打綠提供）

▲蘇打綠時隔15年重返倫敦，攜手葛萊美獎團隊一起狂熱。

圖、文／蘇打綠提供

蘇打綠要發狂了！先是昨日在官方社群的九連發，滿滿的倫敦錄音室照片，搭配《狂熱》與《包圍》二首歌曲的經典歌詞，直接破題蘇打綠為了《夏／狂熱（蘇打綠版）》重返倫敦。然而這次睽違15年的倫敦行，實際上發生的時間比去日本拍攝《春・日光（蘇打綠版）》專輯還要早，甚至為了滿足蘇打綠炙熱的搖滾魂，全團來到孕育出Oasis、Blur等經典搖滾作的錄音室Miloco Studios “The Pool”朝聖，還邀請葛萊美獎最佳混音Matt Lawrence，以同步錄音錄影形式，錄下《狂熱》與《包圍》二首倫敦現場演唱版，並以sodagreen 《Live in The Pool》現場錄音紀實EP形式，搶先於7月19日數位上架，同日《夏／狂熱（蘇打綠版）》也將展開預購。

《狂熱》與《包圍》現場錄音紀實都需要影音同步錄製，蘇打綠邀請了葛萊美獎得主Matt Lawrence負責錄音及混音，影像部分則交給老朋友李伯恩導演捕捉拍攝。蘇打綠對於《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯發展出來的特別企劃，青峰表示：「就是想用Live錄製直接捕捉倫敦的當下！」有趣的是，錄音室的名稱叫做「The Pool（池塘）」，恰巧是魚丁糸時期的歌迷會暱稱。室如其名，是個四面塗成游泳池一般的空間，意外地契合夏季主題，地毯家具擺設帶點嬉皮感，青峰補充：「很有夏天同時清涼又狂躁的感受」。這次重返倫敦，馨儀也重新復刻了當年的埃及艷后眼妝，小威對一旁的英國工作人員介紹：「這位是亞洲超級名模！」

蘇打綠,青峰,馨儀,小威,夏狂熱（圖／蘇打綠提供）

▲馨儀復刻埃及艷后妝。

蘇打綠,青峰,馨儀,小威,夏狂熱（圖／蘇打綠提供）

▲蘇打綠邀請了葛萊美獎得主Matt Lawrence負責錄音及混音，影像部分則交給老朋友李伯恩導演捕捉拍攝。

《狂熱 Fever（Live in The Pool）》現場錄音紀實Live Session，拍攝加碼邀請當地藝術家Alexandra Peterken現場作畫，在短短一首歌三分半的時間內，以壓克力顏料作畫，用畫筆呈現她眼中蘇打綠狂熱的模樣。於是蘇打綠團員現場演奏錄音、畫家作畫、導演錄製影像，三種不同表現形式同場一次到位同步完成，直接而不修飾的表現出創作的癲狂。

《包圍 Surround（Live in The Pool）》的同步紀實拍攝，導演李伯恩則是請蘇打綠團員們翻找出15年前的照片，特別精心為大家貼成背景相片牆，拍攝時採環型的一鏡到底，六個團員包圍著攝影機鏡頭演唱跟演奏，演奏動作與手勢、團員的表情都在精確時間點上完美配合呈現，實踐極致搖滾精神「一生一趟忠於自己的表演」。

精彩的現場錄音紀實Live Session影片，是《夏／狂熱（蘇打綠版）》暖身先行作品，將於7月19日於蘇打綠的官方平台播出，同日也將展開預購《夏／狂熱（蘇打綠版）》雙CD專輯，預購加贈《20週年蘇打誌・Summer Issue（夏季號）》，更多的消息請持續鎖定蘇打綠的官方社群平台。

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蘇打綠, 青峰, 馨儀, 小威, 夏狂熱

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