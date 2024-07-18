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18.7萬網紅搭車被嗆「不准說英文」！尪被狠瞪 伊萊媽傻眼：恐怖敵意

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女，不時會在18.7萬的IG粉絲團分享家庭生活。近日格外引起討論的是，一家四口剛搭上公車，有一名中年男子瞪著老公說「好想打外國人喔」，讓她內心相當錯愕且擔憂。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽分享搭公車插曲。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

Annie解釋近日傍晚本來開心地準備和家人去逛夜市，怎料剛搭上公車，就聽到一聲兇狠的聲音吼道：「No speak English！」她錯愕地抬頭看，只見一位高大的中老年男子惡狠狠地盯著她的老公，「感覺像是隨時下一秒就要衝過來鬧事的樣子。」

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一家四口頓時傻眼，畢竟Annie老公和兒子說話的音量很小聲。沒想到，該男子接著用台語大聲喊「要不是我這一站就要下車了，我就要打外國人了」，一邊說一邊瞪著Annie的老公。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽的老公疑似被歧視。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

隨後，該男子走向司機，再度用台語大聲說「可不可以打S外國人啊」、「我要下車了，可不可以打了」，但司機完全沒回應，他只能再次惡狠狠地轉頭直盯Annie的老公，直到下車為止。

後來的台語謾罵聲只有Annie聽得懂，她當下只能沙盤推演保護一對兒女的方式，並思考如何同時保留證據。雖然慶幸該男子並沒有真的出手攻擊，「但不得不說這樣莫名對外國人的敵意真的好恐怖，一個晚上我都在左顧右盼」，深怕不小心就成為被攻擊的目標。

伊萊媽IG全文：

傍晚我們一家準備去逛夜市
才剛搭上公車沒多久
就聽到一句很兇狠的聲音吼說：
“No speak English!”（不准說英文！）
（英文內容是對方的文法）

我很錯愕的抬起頭看去
只見公車上有一位高大的中老年男子惡狠狠的看著阿爸
感覺像是隨時下一秒就要衝過來鬧事的樣子

我們瞬間都傻了
阿爸跟哥只是低聲交談
並沒有太大聲吵到別人的問題

對方接著又用台語很大聲的說：
「可以打s 外國人吧！」
「好想打外國人喔！」
「要不是我這一站就要下車了，我就要打外國人了」
說完還一直瞪著阿爸

當然這段台語我們家四個人中聽得懂的只有我
我立馬在心中盤算：
「要是下一秒他衝過來，我要怎麼保護哥跟網美的安危」
「同時報警跟錄影保護自己跟保留證據！」

然後對方走向司機
又再度用台語大聲對司機說：
「可不可以打S外國人啊？」
「我要下車了，可不可以打了！」
司機沒有回應後
對方就再度轉頭惡狠狠盯著阿爸
直至他下車

雖然慶幸他後來沒有真的攻擊
但不得不說這樣莫名對外國人的敵意真的好恐怖
一個晚上我都在左顧右盼
深怕一不注意我們就成為被攻擊的目標

你們覺得路上遇到這種事應該怎麼辦呢

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