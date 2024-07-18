甜美新人王承渲曝喜訊　驚喜獻粉絲重磅大禮！

▲ 新人王承渲將推出首支單曲《Baby Go》。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

新人王承渲將推出她的個人首支單曲《Baby Go》，歌名由來是因為粉絲常常對她暱稱「寶寶」或是「寶貝」，由此產生了靈感，這也是她給粉絲的音樂禮物，她興奮地表示：「這首歌曲不僅僅是一種表達，更是我希望與小翅膀們共同分享的音樂旅程。每一個音符背後，都是對大家的愛與感激，我會用溫柔並堅強的態度與大家一起前進。」

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▲▼ 新人王承渲新歌獻給歌迷。（圖／種子音樂提供）



在歌曲錄製過程中，王承渲全心投入，將自己的能量調到很高的狀態，希望通過嗓音傳遞對未來的喜悅、期待和無畏，《Baby Go》旋律動感十足，節奏輕快，她希望自己成為粉絲與身邊家人朋友的加油大使，傳遞正能量，並與粉絲建立更深厚的情誼。

除了是為小翅膀們加油打氣之外，更希望能帶給每一位聽眾面對生活的勇氣和信心。無論未來的不確定性，還是現在的煩惱，亦或是過去的追憶，我們都可以勇敢面對，因為我們不是孤單的，她永遠都在，會陪伴粉絲一起度過。她表示：「未來很常令人迷茫，現在也經常伴隨著煩惱，過去也偶爾會拉著思緒，希望大家跟著我勇敢擊敗這些小煩惱， GO！GO！GO！」

