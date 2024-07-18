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柯震東回舒華IG踩雷「網揪3原因」　他心疼揭本人私下態度！

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東在(G)I-DLE台灣成員舒華的IG留言，引發輿論風波，他昨日（17）出席活動時回應：「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉。」舒華限動發聲回應酸民「也請沒用（的）惡意別來鬧喔」。而他的朋友則是心疼發文：「為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備……。」

▲▼柯震東留言導致IG被出征。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東路過舒華IG留言，引發自己的社群平台被出征。（圖／翻攝自IG）

TRASH鼓手魁剛在Threads發文，先向曾想與他合照但是被他婉拒的朋友們道歉，有時候是因為時間很趕，或是因為自認長得太狼狽對鏡頭感覺焦慮。但是在今年大港開唱音樂祭，他與柯震東走在路上時，見到柯震東對於每位上前來要拍合照的人，都不會拒絕，「而且是真的有點寸步難行的那種」。

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當時魁剛找到一個空檔時間問柯震東說：「欸你這樣都不會感到麻煩？或有點想要趕快抵達下一個地點而拒絕拍照的嗎？尤其今天又這麼熱我們又滿頭大汗的⋯⋯。」而柯震東告訴他「他們看到我一定是很開心才想要找我合照啊，白癡喔我感謝都來不及了我還拒絕……。」他寫下當時感受，「除了我自己覺得蠻羞愧的，也同時覺得為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備，甚至只是在其他藝人的貼文下留言而已⋯⋯⋯。」

▲▼柯震東留言導致IG被出征。（圖／翻攝自IG）

▲魁剛發文提及柯震東私下一面。（圖／翻攝自IG）

魁剛的發文再度掀起兩派討論。有一派網友認為，此事並非是一句「只是在別人其他藝人的貼文底下留言而已」這麼簡單，認為柯震東留言的貼文、時間點引發爭議，韓娛與台娛嚴苛程度差別很大，有粉絲表示生氣很正常。另一派網友心疼「嗚嗚終於有人出來說話，他人真的很好為啥要被這樣對待」、「他們在罵柯的時候也沒想過柯也是別人的偶像，惡的循環」。


【TRASH鼓手魁剛Threads發文】

首先我要先跟那些曾經想與我合照但被我婉拒的朋友們說聲抱歉，有時候是真的時間很趕，或是我真的長的太狼狽了對鏡頭會有點焦慮，真的抱歉對不起。但是在今年大港我與柯震東走在路上的時候，幾乎所有要與他拍照的人他都不會拒絕，而且是真的有點寸步難行的那種。接著找到一個空檔我就私下問他：「欸你這樣都不會感到麻煩或有點想要趕快抵達下一個地點而拒絕拍照的嗎？尤其今天又這麼熱我們又滿頭大汗的⋯」
他跟我說：「他們看到我一定是很開心才想要找我合照啊，白癡喔我感謝都來不及了我還拒絕⋯」
當時的感受除了我自己覺得蠻羞愧的，也同時覺得為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備，甚至只是在其他藝人的貼文下留言而已⋯⋯⋯

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柯震東, (G)I-DLE, 舒華

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