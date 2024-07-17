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許願「下次射川普準一點」失言炎上！　美國樂團取消巡演道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

美國喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）成員凱爾蓋斯（Kyle Gass），在公開場合將前總統川普遭暗殺未遂的事件拿來開玩笑，受到各界抨擊。樂團主唱傑克布萊克（Jack Black）於今日宣布，將取消在澳洲和紐西蘭的後續演出。

▲阿傑與阿凱吉他手蓋斯（右）言論被炎上。（圖／翻攝自Tenacious D官方X）

▲阿傑與阿凱吉他手蓋斯（右）言論被炎上。（圖／翻攝自Tenacious D官方X）

根據外媒報導，凱爾蓋斯在14日的雪梨演出中，歡慶64歲生日，現場準備了生日蛋糕，被問到生日願望時，他回答表示「下次射川普別失準」，現場觀眾紛紛笑出來，但現場演出片段一經曝光，遭各界批評他言詞不妥，玩笑開過頭，一點都不尊重人。

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主唱傑克布萊克表示，這次的事件讓他感到「措手不及」，強調「絕不會容忍仇恨言論，或鼓勵任何形式的政治暴力」，認為阿傑與阿凱應負起責任，不能繼續巡演，希望粉絲能諒解，經紀公司Frontier Touring也在聲明中表示，阿傑與阿凱在澳洲的後續4場以及紐西蘭的2場演出都已經確定取消。

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普日前遭槍擊受傷，所幸並無大礙。（圖／達志影像／美聯社）

失言的蓋斯也透過IG道歉「我在雪梨台上即興發揮的台詞非常不恰當，是相當危險、可怕的錯誤」，並補充道「我不容忍針對任何人、以任何形式、任何種類的暴力，這件事（指川普遇刺）是場悲劇，我對自己嚴重缺乏判斷力感到抱歉，向所有人致上歉意」。

澳洲前總理、現任駐美大使陸克文（Kevin Rudd）也發聲表達強烈不滿，他認為蓋斯的行為「令人作嘔」，並且進一步表示：「大家可能會覺得在演唱會上講這個很搞笑，但這並不好笑。這些人該長大了，去找份像樣的工作。」

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川普, 阿傑與阿凱, Tenacious D

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