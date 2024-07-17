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《我父英風》悲慟告別父親　釋寬謙為「剃頭」私密畫面猶豫1年半

記者蕭采薇／台北報導

描述一代大師楊英風深情人生的紀錄電影《我父英風》，17日舉辦媒體茶敘，歷時8年拍攝。導演符昌鋒原想拍攝釋寬謙的剃髮鏡頭，但遭釋寬謙拒絕，一年半後釋寬謙轉念，認為出家人的日常如果能拉近與大眾的距離有何不可，於是點頭答應。

▲《我父英風》釋寬謙、導演符昌鋒及製片王亞維。（圖／海鵬提供）

▲《我父英風》釋寬謙一開始拒絕剃頭的鏡頭，經過一年半才轉念。（圖／海鵬提供）

《我父英風》拍攝費時八年，如今電影即將上映，還有哪些遺憾？符昌鋒、釋寬均謙表示，楊英風作品太多，因為時長關係，無法一一呈現片中，只能作重要呈現。有趣的是，符昌峰本身是天主教徒，拍攝《我父英風》不時會受到釋寬謙的的佛法薰淘，連太太都差點以為他轉信佛教了。

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電影《我父英風》上映日恰巧接近父親節，也勾起不少釋寬謙思親之情。由於與父親楊英風感情甚篤，釋寬謙在電影《我父英風》中也坦言：「楊教授的過世，是我人生一個最大的悲慟。」已看過電影數十遍的她，每場都親自到場，「每一次觀看《我父英風》都是一次我對親情的道別」。釋寬謙表示，作為女兒，她已經沒有遺憾。《我父英風》就是她對父親的深情告別。

▲《我父英風》釋寬謙、導演符昌鋒及製片王亞維。（圖／海鵬提供）

▲《我父英風》釋寬謙、導演符昌鋒及製片王亞維。（圖／海鵬提供）

但為實現父親遺願，本身學建築的釋寬謙也透露，她正與日本知名建築師安藤忠雄、一起規劃「北投覺風佛教藝術園區」，包括打造全球獨家的「長型現代佛堂」，期望成為全球首創的現代化藝術佛堂。

▲《我父英風》釋寬謙、導演符昌鋒及製片王亞維。（圖／海鵬提供）

▲《我父英風》故事從釋寬謙尋找父親失落各地的作品展開。（圖／海鵬提供）

這部費時8年攝製完成的紀錄電影《我父英風》，由符昌鋒執導、王亞維教授製作，並由楊英風三女－釋寬謙法師親自監製完成，劇情則由釋寬謙尋找父親失落各地的作品展開，她追尋父親楊英風的過往足跡，走訪北京、上海、雲岡石窟、東京、大坂、新加坡、舊金山、洛杉磯、紐約等十多個城市，重塑她心中父親的完整樣貌。《我父英風》將於8月2日父親節前夕全台上映。

 

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我父英風, 楊英風, 釋寬謙

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